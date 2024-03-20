Yayınlanma: 20.03.2024 - 11:31

Güncelleme: 20.03.2024 - 11:31

Dolar, altın, borsa ve bankaların mevduat faizlerine yatırım yapan yatırımcılar, gözlerini mart ayı Merkez Bankası faiz kararına çevirdi. TCMB Para Politikası Kurulu tarafından açıklanacak olan mart ayı faiz kararı öncesinde ekonomistlerin beklentisi belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı mart ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası mart ayı faiz kararı 21 Mart 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Yurt içinde cuma günü satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybıyla 8.828,70 puandan tamamlarken, bu hafta gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 45,00'te sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 45 oldu.