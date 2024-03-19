Merkez Bankası son 1 ayda ne kadar döviz sattı? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, " Son dört haftada kuru dizginlemek için nette yaklaşık 20 milyar dolar döviz satılmış görünüyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 15:49
Merkez Bankası son 1 ayda ne kadar döviz sattı? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı
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Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçim öncesi Merkez Bankası'nın kurlara müdahalesinin devam ettiğini gösteren bir grafik hazırladı.

Kara, mesajında, "Son dört haftada kuru dizginlemek için nette yaklaşık 20 milyar dolar döviz satılmış görünüyor" dedi.

 

Kara, kur baskısının ve rezerv kaybının durdurulması için ise TL mevduat faizinin daha yukarda tutulması gerektiğini, küçük yatırımcının da kazanç sağlamasının önemli olduğunu aktardı. Kara mesajında şu ifadeleri kullandı:

Küçük yatırımcıya tatminkar getiri sağlanmalı

"Mevcut durumda TCMB’nin likidite sıkılaştırması sonrası gecelik piyasa faizleri (fiili politika faizi) üç haftadır yüzde 46,5 düzeyinde seyrediyor. Yıllık bileşiği yüzde 58,9’a denk geliyor. Mevduat faizinin (1-3 ay vadeli) yıllık bileşiği ise yüzde 53,6 düzeyinde. Muhtemelen KKM ve büyük tutarlı mevduatı dışladığınızda sıradan TL mevduata verilen faiz bunun çok daha altındadır. Kur baskısının ve rezerv kaybının durulması için TL mevduat faizinin daha yukarı ittirilmesi ve sadece KKM'ye ve büyük mevduata değil küçük yatırımcıya da tatminkar getiri sağlanması gerekiyor."


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