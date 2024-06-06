İsviçreli bankacılık devi UBS'den çarpıcı tahmin! En karlı gümüş yatırımcıları olacak
UBS gümüş fiyatı tahminlerini yükseltti, altına kıyasla daha yüksek performans bekliyor.
UBS stratejistleri, gümüşün yakın vadede altından daha iyi performans göstereceği beklentisiyle gümüş fiyatı tahminlerini yükseltti.
BlommbergHT'nin aktardığına göre, İsviçre yatırım bankası, gümüş için 2024 yılsonu fiyat hedefini yüzde 20 artırarak 36 dolara çıkarırken, ortalama fiyat için beklentisini de yüzde 14 artışla 30,5 dolar seviyesine yükseltti.
Uzmanlar, "Yeni gümüş fiyatı beklentilerimiz, altına kıyasla daha iyi bir performansı yansıtıyor. Altın fiyatlarının arttığı, Fed'in politikayı gevşetmesinin beklendiği ve piyasa arz ve talep temellerinin sıkılaştığı bir ortamda gümüşün göreceli olarak iyi performans gösterecek şekilde iyi konumlandırıldığını düşünüyoruz" dedi.
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