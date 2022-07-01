İtalya'da enflasyon yüzde 8.2 ile son 36 yılın zirvesinde ulaştı

İtalya'da mayısta yıllık yüzde 6.8 olan enflasyon oranı, Ukrayna-Rusya savaşının enerji ve gıda fiyatlarına etkisiyle haziran ayında yıllık yüzde 8'e ulaştı.

AA
01 Temmuz 2022 Cuma, 13:00
İtalya'da enflasyon yüzde 8.2 ile son 36 yılın zirvesinde ulaştı
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İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), İtalya'nın haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1.2 ve yıllık bazda da yüzde 8 artarak, Ocak 1986'da kaydedilen yüzde 8.2'lik düzeyden bu yana kaydedilen en yüksek seviye çıktı.

ISTAT açıklamasına göre, enflasyonun yüksek çıkmasında artan enerji maliyetleri ile gıda fiyatlarındaki yükseliş büyük rol oynadı.


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