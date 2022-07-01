İtalya'da enflasyon yüzde 8.2 ile son 36 yılın zirvesinde ulaştı
İtalya'da mayısta yıllık yüzde 6.8 olan enflasyon oranı, Ukrayna-Rusya savaşının enerji ve gıda fiyatlarına etkisiyle haziran ayında yıllık yüzde 8'e ulaştı.
İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), İtalya'nın haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.
Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1.2 ve yıllık bazda da yüzde 8 artarak, Ocak 1986'da kaydedilen yüzde 8.2'lik düzeyden bu yana kaydedilen en yüksek seviye çıktı.
ISTAT açıklamasına göre, enflasyonun yüksek çıkmasında artan enerji maliyetleri ile gıda fiyatlarındaki yükseliş büyük rol oynadı.
Video Haberler
- Yer: Kadıköy... Kadını kaçırmaya çalıştı, esnaf durdurdu
- İstanbu Silivri'de otobüs alev alev yandı
- Kabotaj nedir? Kabotaj Bayramı'nın önemi nedir?
- Sancaktepe' de İETT otobüsü anne ve çocuğuna çarptı
- Yusuf Kaplan'ın 'laiklik' nefreti
- 'Pepublic' yazınca yakalandılar
- Ümraniye'deki kadın cinayetinde yeni gelişme!
- Bolu'da su samurunun akıntıya karşı yüzmesi kamerada
- Hapishane tasarımlı kafeye yoğun ilgi
- Yardımına çevredeki itfaiye ekibi yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninde büyük ayıp!
- Sedat Peker hareketliliği!
- Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
- Asgari ücrete ilişkin yönetmelik yürürlükte
- ‘Bu sadaka bile değil’
- Cübbeli kişiler parkta oturan çifte saldırdı
- Erdoğan'a kötü haber: 4 isme de kaybediyor
- İşte masada konuşulan rakam
- Sedat Peker'den bir 'Demirören' çıkışı daha
- 'Arınç'ın başına gelenden daha vahim bir olay...'