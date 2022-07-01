Son Dakika: İstanbul'da enflasyon 24 yılın zirvesine ulaşarak rekor tazeledi
İstanbul Ticaret Odası (İTO) haziran ayına ilişkin fiyat endekslerini yayımladı. Buna göre İstanbul'un haziran ayı enflasyonu 94.2'ye yükselerek 24 yılın zirvesine ulaştı. Mayıs ayında da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87.35 artışla rekor seviye kaydedilmişti. Bugün açıklanan veriler ile birlikte İstanbul enflasyonu yeniden rekor tazeledi.
2022 Haziran ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4.03, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 8.17 oranında arttı.
2021 Haziran ayına göre 2022 Haziran ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 94.19, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 87.98 olarak gerçekleşti.
EN ÇOK ARTIŞ ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME HARCAMALARINDA
Haziran 2022’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 5.16, konut harcamalarında yüzde 5.06, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4.55, gıda harcamalarında yüzde 3.79, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3.72, ev eşyası harcamalarında yüzde 3.57, giyim harcamalarında yüzde 2.12 ve diğer harcamalar grubunda yüzde 0.52 artış izlendi.
YAKACAK VE ENERJİ MADDELERİ YÜZDE 15 ARTTI
Haziran 2022’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 15.11, gıda maddeleri grubunda yüzde 10.34, kimyevi maddeler grubunda yüzde 8.06, mensucat grubunda yüzde 6.75, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 5.33, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3.52 artış, madenler grubunda yüzde 1, azalış görüldü.
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