İtalyan gazeteci Marco D'Eramo açıkladı: 'Dünyada parayla satılan vatandaşlığın yarısından fazlasını Türkiye yaptı'

Yayınlanma: 23.12.2023 - 14:06

Güncelleme: 23.12.2023 - 14:07

Türk Vatandaşlığı Kanun'un çok tartışılan ‘Türk vatandaşlığının istisnai kazanılması’ başlıklı 20’nci maddesinde değişiklik yapıldı.

15 Aralık 2023'te AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, Türk vatandaşlığı için uygulanan yönetmelikte 'döviz tutarındaki taşınmazı' ibaresi, 'döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı" olarak değiştirildi.

"PARAYLA SATILAN VATANDAŞLIĞIN YARISINDAN FAZLASINI TÜRKİYE YAPTI"

Türkiye'de yabancılar en az 400 bin dolar değerinde gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşlığına geçme hakkını elde ederken İtalyan gazeteci ve sosyolog Marco D'Eramo geçen günlerde yayımladığı bir değerlendirmesinde “Bugün dünya genelinde yurttaşlık alanların yarısından fazlasını Türkiye ağırlıyor” dedi.

İstanbul’un zenginler için mükemmel yaşanabilir metropol olduğunu vurgulayan D'Eramo, “İlk başta başvuruların çoğu Irak, Afganistan, Filistin ve Mısır'dan geldi. Sonra Dubai'nin yabancı sakinleri de dahil oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Covid-19 ve Avrupa'daki savaşla birlikte Ukraynalılar ve Pakistanlıların da bu furyaya katıldığını belirten İtalyan gazeteci şöyle devam etti:

“Varlıklı İranlılar için Türkiye'nin özel bir çekiciliği vardır Sadece komşu bir ülke olması ve İranlıların vize olmadan girebildiği az sayıdaki ülkeden biri olmasının yanı sıra, Türk lirasının yüksek enflasyon (bu yıl %39) nedeniyle son iki yılda dolar karşısında yarı değer kaybetmesi. İranlılar, kendi devalüasyonları ve enflasyonlarından daha az cezalandırılırlar, Türkiye'de gayrimenkul alımı diğer yerlere göre daha karlıdır. Şu anda yılda ortalama 10,000 konut birimi satın alıyorlar. Bunlar karlı varlıklardır, çünkü İstanbul ve Akdeniz sahilinin genelinde konut fiyatları yükselmektedir. Bir yurttaşlık başvuru ajansı, ilanında bu durumu ‘Türkiye'yi ev, sigorta ve yatırım olarak düşünebilirsiniz’ diye tanıttı.