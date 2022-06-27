İthalat rejimi kararından değişiklik: Bazı ürünlerde gümrük vergileri artırıldı
Dökme ve ambalajlı etil alkolün gümrük vergileri artırıldı. Bazı ara mal ve hammadde bazlı ürünlerin gümrük vergilerinde düzenleme yapıldı.
Resmi Gazete'nin 25 Haziran tarihli sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararından değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararına göre gümrük vergileri; dökme etil alkolde yüzde 10'dan yüzde 25'e, ambalajlı etil alkolde yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkarıldı.
Aynı gazete yayımlanan diğer ithalat rejimi kararında değişiklik yapılmasına dair kararlarla, bazı ara ürün ve hammadde bazlı ürünlerin gümrük vergilerinde de düzenlemeye gidildi.
Kararlarla, İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Çerçeve Anlaşması kapsamında 416 temel tarım, 291 çeşitli balıkçılık ürünü ile 96 demir çelik-ürününün gümrük vergilerine tanımlanan tarife indirimleri ihracat rejimi kararlarına yansıtıldı.
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