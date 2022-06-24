Resmi Gazete'den duyuruldu: Takasbank, emtia sertifikalarını işlem teminatı olarak kabul edecek
Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) yapılan düzenleme ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank), Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen emtia sertifikalarını işlem teminatı olarak kabul edebilecek.
SPK'nin Takasbank Merkezi Takas Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Takasbank tarafından işlem teminatı olarak uygun görülen değerlere, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen emtia sertifikaları da eklendi.
GEÇEN AY DA DÜZENLEME YAPILMIŞTI
SPK geçen ay yaptığı düzenleme ile söz konusu emtia sertifikalarının, merkezi karşı taraf üyeleri tarafından teminat gösterilmesinin önünü açmıştı. Bugünkü düzenleme sonrası bu değerler, işlem teminatı olarak da gösterilebilecek.
Takasbank tarafından işlem teminatı olarak kabul edilen diğer değerler şöyle:
"Nakit (Türk lirası/konvertibl döviz), vadeli mevduat, devlet iç borçlanma senedi, pay senedi, teminat mektubu, yatırım fonu katılma belgesi, Hazine tarafından ihraç edilen Euro tahvil, Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama AŞ tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, borsalarda işlem gören kıymetli madenler, elektronik ürün senedi, ipotek teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlığa dayalı menkul kıymetler, G7 ülkeleri tarafından ihraç edilen iç borçlanma senetleri ile Euro tahviller."
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