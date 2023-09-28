İthalatçı Türkiye'den Romanya'ya ihracat
Tükettiği doğalgazın neredeyse tamamını ithal eden Türkiye, Romanya’ya da ihracat yapılacağını duyurdu. Romanya’ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğalgaz ihracatı için anlaşmaya varıldığını duyuran BOTAŞ, gelecek üç yılda kurumun Türkiye’nin ihracatçı ilk 10 kuruluşu arasına girmeyi hedeflediğini bildirdi.
BOTAŞ, bölgenin büyük enerji şirketlerinden OMV Petrom ile anlaşma imzalandığını belirterek “Günlük 4 milyon metreküpe kadar doğalgaz arzına imkân sağlayan 31 Mart 2025 tarihinde sona erecek anlaşma kapsamında Türkiye’den Romanya’ya boru hatları ile doğalgaz ihracatına 1 Ekim’de başlanacaktır” denildi.
BOTAŞ, bugüne kadar boru hattı
aracılığıyla bölge ülkelerinden
Yunanistan, Bulgaristan ve
Macaristan’a doğalgaz ihracat
anlaşmaları imzalandığını
anımsatırken yeni anlaşmalar
için görüşmelerin devam ettiği
bildirildi. Oysa sadece geçen
yıl 53.5 milyar Sm3 doğalgaz
tüketilirken 54.6 milyar Sm3
doğalgaz ithal edildi. Üretim ise
379.81 milyon Sm3’te kaldı.
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