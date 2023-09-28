İthalatçı Türkiye'den Romanya'ya ihracat

Tükettiği doğalgazın neredeyse tamamını ithal eden Türkiye, Romanya’ya da ihracat yapılacağını duyurdu. Romanya’ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğalgaz ihracatı için anlaşmaya varıldığını duyuran BOTAŞ, gelecek üç yılda kurumun Türkiye’nin ihracatçı ilk 10 kuruluşu arasına girmeyi hedeflediğini bildirdi.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 28.09.2023 - 03:00
İthalatçı Türkiye'den Romanya'ya ihracat
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BOTAŞ, bölgenin büyük enerji şirketlerinden OMV Petrom ile anlaşma imzalandığını belirterek “Günlük 4 milyon metreküpe kadar doğalgaz arzına imkân sağlayan 31 Mart 2025 tarihinde sona erecek anlaşma kapsamında Türkiye’den Romanya’ya boru hatları ile doğalgaz ihracatına 1 Ekim’de başlanacaktır” denildi.

BOTAŞ, bugüne kadar boru hattı aracılığıyla bölge ülkelerinden Yunanistan, Bulgaristan ve Macaristan’a doğalgaz ihracat anlaşmaları imzalandığını anımsatırken yeni anlaşmalar için görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Oysa sadece geçen yıl 53.5 milyar Sm3 doğalgaz tüketilirken 54.6 milyar Sm3 doğalgaz ithal edildi. Üretim ise 379.81 milyon Sm3’te kaldı. 


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