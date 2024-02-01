İtiraf gibi 'zam' açıklaması! 'Bakanlik uyardı, seçimden sonra yapacağız'

Yayınlanma: 01.02.2024 - 10:22

Güncelleme: 01.02.2024 - 10:22

Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara’da simidin 15 TL'den satılacağını duyurmuştu.

Zam yapmak zorunda olduklarını özür dileyerek belirten Delibaş, "Bunun nedeni ham maddenin, kiraların, zamların üst üste gelmesinden kaynaklanan bir durumdur. Susam fiyatlarının, un fiyatlarının, doğalgaz işçi giderlerinin yüzde 200’lerin üzerinde konmasından dolayı zorunlu bir zam oldu. Herkesten özür diliyorum. Özür dilemesi gerekenlerde lütfen çıkıp özür dilesinler" ifadeleri kullandı.

Tepki çeken kararın ardından ise Savaş Delibaş, simit zammını geri aldıklarını söyleyerek tekrar 10 liradan satışına devam edeceğini belirtmişti.

BAKANLIK KARARIYLA GERİ ÇEKİLDİ

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Delibaş, Ticaret Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda simit zammını geri çektiklerini açıkladı.

Delibaş, simitin fiyatını önümüzdeki günlerde 12 lira 50 kuruşa çıkaracaklarını ve yerel seçimlerden sonra bir zam daha yapacaklarını söyledi.

VALİ ZAMLI FİYAT LİSTESİNİ ONAYLADI

Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, şu sözleri kaydetti:

"Zam için valiliğe başvurmadan önce maliyet hesabı yaptık. Bir simidin bize maliyetini 11 lira 20 kuruş olarak belirledik. Maliyetleri, girdilerdeki muhtemel artışları dikkate alıp fiyatı 15 lira olarak belirledik. Valilik, fiyat listemizi onayladı, Biz de bunu üyelerimize liste olarak bildirdik.

BAKANI HESABI DAHA YÜKSEK ÇIKTI

Simit fiyatlarına yaptığımız zammın haberlerde yayımlanması üzerine Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan beni makamına davet etti ve niçin zam yaptığımızı sordu. Fiyat artışlarını hatırlattım. Tarım Bakanlığı uzmanlarının çıkardığı maliyeti bakan yardımcısına gösterdim. Onların hesabına göre 12 lira 70 kuruş maliyet çıktı. Yani bizim belirlediğimiz maliyetten de yüksek. Zammı ertelememizi istedi. Hatta bizi üzen, kıran bazı ifadeleri de oldu. Ben de bunun üzerine açıklama yapacağımı söyledim.

SEÇİMDEN SONRA ZAM

Zammı geri aldığımızı halkımızdan özür dileyerek açıkladım. Özür dilememin sebebi şudur: Biz maliyet hesabı çıkardık, bunun onayını aldık ama bize talimat geldiği için halkımızdan, esnafımızdan özür diledik. Bu konuda bize dönük hayli eleştiriler oldu. Şu anda maliyetin altında simit satmak zorunda kaldık. Önümüzdeki hafta fiyatlarımızı artırmak zorunda kalıyoruz. 12 lira 50 kuruş şeklinde. Yönetim olarak karar alıp bunu onay için valiliğe göndereceğiz. Simit zammının seçimden sonra da yapmak zorunda kalacağız. Fiyatlar yerinde dursa biz niçin zam yapalım? Seçim sonrası her şeye zam beklentisi var. Biz de istemeye istemeye zam yapmak durumunda kalırız."