İTO Başkanı Avdagiç: Fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, dolar/TL'de yaşanan sert düşüş sonrası İTO üyelerine "fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı" çağrısında bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuna duyurduğu ekonomik tedbirlere İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'ten destek geldi.
Şekib Avdagiç yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yeni bir yola girdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni önlemler de bu süreçte piyasayı manipüle etmek isteyenlerin yolunu tamamen kesmiştir" ifadesini kullandı.
Avdagiç, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni aracın finansal piyasaların yeniden sağlıklı bir işleyişe kavuşmasına büyük katkı vereceğini ve TL'ye güveni artıracağını belirterek "Mevduatta kur farkı modelini olumlu karşılıyoruz. Döviz kuru garantili TL mevduat, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilişkin teşvikler, ihracatçı firmalara ileri vadeli kur uygulaması, DİBS ve temettü ödemelerindeki stopajın kaldırılması gibi adımlar, ülkemizdeki dolarizasyon sürecini durduracaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Avgadiç, Türk Lirası'nın değer kazanması karşısında İTO üyelerine de "Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum; fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı" diyerek seslendi.
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