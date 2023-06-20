İTO Başkanı Avdagiç’ten 'yeni asgari ücret' değerlendirmesi

Yayınlanma: 20.06.2023 - 13:07

Güncelleme: 20.06.2023 - 13:08

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücret kararını açıkladı. Buna göre, asgari ücret 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414 liraya, net 11 bin 402 liraya yükseltildi.

Son olarak İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, asgari ücret kararını değerlendirdi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Bu pakette üç konunun daha yer almasının yararlı olacağı kanaatindeyiz. Birincisi, 'Gelir Vergisi dilimlerinin' asgari ücret artışı ve son 5 yılda yaşanan kayıplar dikkate alınarak güncellenmesi, İkincisi 'kıdem tazminatı tavanının' enflasyon kadar yükseltilmesi. Üçüncüsü ise 'SGK üst limit çarpanının' evvelki oranlara çekilmesi” dedi.

SON 5 YILDA YAŞANAN KAYIPLAR DİKKATE ALINMALI

Şekib Avdagiç, asgari ücret paketinde üç konunun daha yer almasının yararlı olacağı kanaatinde olduklarını belirterek, bunları şöyle ifade etti:

“Birincisi, 'Gelir Vergisi dilimlerinin' asgari ücret artışı ve son 5 yılda yaşanan kayıplar dikkate alınarak güncellenmesi, İkincisi 'kıdem tazminatı tavanının' enflasyon kadar yükseltilmesi. Üçüncüsü ise 'SGK üst limit çarpanının' evvelki oranlara çekilmesidir.”