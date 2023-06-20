Yeni asgari ücret sonrası ilk yorumlar: 'Açlık sınırı altında kaybolacak...'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücret kararını açıkladı. Buna göre, asgari ücret 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414 liraya, net 11 bin 402 liraya yükseltildi. Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından aralarına ekonomist ve siyasilerin de dahil olduğu birçok uzman isim sosyal medyadan görüşlerini paylaştı. Ekonomist Evren Devrim Zelyut, "Enflasyon artarken verilen bu rakam da 1-2 ay içinde açlık sınırı altında iyice kaybolacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2023 - 12:17
Yeni asgari ücret sonrası ilk yorumlar: 'Açlık sınırı altında kaybolacak...'
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Türkiye'de doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret açıklandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini duyurdu.

KARAR 3. TOPLANTIDA ÇIKTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu zammı belirlemek için üçüncü kez bir araya geldi. 13 Haziran'da ilk toplantısını yapan komisyon dün ikinci kez toplanmıştı.  Üçüncü toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaparak asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdıklarını duyurdu.

IŞIKHAN: 'REFAHI KORUYACAK'

Bakan Işıkhan, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türk-İş ve TİSK başkanlarına görüşmelerdeki uzlaşmacı yaklaşımları için teşekkür ediyorum. TİSK Başkanı çalışma hayatı olmak üzere son dönemde ortaya koyduğu fayda odaklı yaklaşımıyla birçok icraata imza attı. Asgari ücrete vergi muafiyeti, beyaz bayrak uygulaması, istihdam teşvikleri bunlardan birkaçıdır. Türk-İş başkanına gösterdiği samimi yaklaşım ve yapıcı tutum için şükranlarımı arz ederim."

Işıkhan, kararın uzlaşı ile alındığını ve yapılan zammın asgari ücretlinin refahını koruyacağını söyledi.

ATALAY: 'İNŞALLAH ALIM GÜCÜMÜZ KORUNUR'

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise "Geçen yıl ara zamda yüzde 30 civarı zam verilmişti. Bugün yüzde 34. Asgari ücreti artırıp enflasyon belli bir noktaya gelmezse önemi kalmıyor.  İnşallah enflasyon belli bir noktaya gelir de alım gücümüz korunur. Pazardaki, marketteki fiyatların kontrol altına alınması temennimiz. Yoksa bu zamların anlamı kalmıyor" dedi.

AKKOL: 'MEMNUNİYET DUYUYORUZ'

İşvereni temsil eden TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da şunları kaydetti:

"Süreç boyunca hep beraber azami gayret gösterdik. Dengeli rakam için çalıştık. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak rakama 'evet' demenin memnuniyeti içindeyim. Üçlü mutabakatla asgari ücreti tekrar güncelledik. Bu birliktelikten de memnuniyet duyuyoruz. İşverenler olarak zorlu dönemeçlerden geçiyoruz, üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız."

YENİ ASGARİ ÜCRET SONRASI İLK TEPKİLER

Asgari ücretteki 'ara zammın' duyurulmasının ardından aralarına ekonomist ve siyasilerin de dahil olduğu birçok uzman isim sosyal medyadan görüşlerini paylaştı.

Çoğu isim söz konusu rakamın açlık sınırının altında kaybolacağını ve yakında her kalemde gelecek zamların yurttaşın alım gücünü doğrudan etkileyeceğini aktardı.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ekonomist Evren Devrim Zelyut, "Üzüldüğüm noktalar şunlar" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"1- Enflasyon artarken verilen bu rakam da 1-2 ay içinde açlık sınırı altında iyice kaybolacak.

2- Ekonomi yönetimi fiyatları düşürecek yapısal işler yerine sürekli enflasyon telafisi ile uğraşarak zamanı ve kaynakları harcıyor.

Türkiye tüketim yerine tasarrufu, reel sektör üretiminde yarı mamul bağımsızlığını, eğitim reformları ile ihracatta yüksek teknoloji payını artırmadıkça; dolar, enflasyon,  kayıt dışı ekonomi, sefalet, yolsuzluk konuşmaya devam edeceğiz..."

İşte yeni asgari ücret sonrası ilk yorumlar...


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