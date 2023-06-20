Yeni asgari ücret sonrası ilk yorumlar: 'Açlık sınırı altında kaybolacak...'

Yayınlanma: 20.06.2023 - 12:17

Güncelleme: 20.06.2023 - 12:47

Türkiye'de doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret açıklandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini duyurdu.

KARAR 3. TOPLANTIDA ÇIKTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu zammı belirlemek için üçüncü kez bir araya geldi. 13 Haziran'da ilk toplantısını yapan komisyon dün ikinci kez toplanmıştı. Üçüncü toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaparak asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdıklarını duyurdu.

IŞIKHAN: 'REFAHI KORUYACAK'

Bakan Işıkhan, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türk-İş ve TİSK başkanlarına görüşmelerdeki uzlaşmacı yaklaşımları için teşekkür ediyorum. TİSK Başkanı çalışma hayatı olmak üzere son dönemde ortaya koyduğu fayda odaklı yaklaşımıyla birçok icraata imza attı. Asgari ücrete vergi muafiyeti, beyaz bayrak uygulaması, istihdam teşvikleri bunlardan birkaçıdır. Türk-İş başkanına gösterdiği samimi yaklaşım ve yapıcı tutum için şükranlarımı arz ederim."

Işıkhan, kararın uzlaşı ile alındığını ve yapılan zammın asgari ücretlinin refahını koruyacağını söyledi.

ATALAY: 'İNŞALLAH ALIM GÜCÜMÜZ KORUNUR'

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise "Geçen yıl ara zamda yüzde 30 civarı zam verilmişti. Bugün yüzde 34. Asgari ücreti artırıp enflasyon belli bir noktaya gelmezse önemi kalmıyor. İnşallah enflasyon belli bir noktaya gelir de alım gücümüz korunur. Pazardaki, marketteki fiyatların kontrol altına alınması temennimiz. Yoksa bu zamların anlamı kalmıyor" dedi.

AKKOL: 'MEMNUNİYET DUYUYORUZ'

İşvereni temsil eden TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da şunları kaydetti:

"Süreç boyunca hep beraber azami gayret gösterdik. Dengeli rakam için çalıştık. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak rakama 'evet' demenin memnuniyeti içindeyim. Üçlü mutabakatla asgari ücreti tekrar güncelledik. Bu birliktelikten de memnuniyet duyuyoruz. İşverenler olarak zorlu dönemeçlerden geçiyoruz, üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız."

YENİ ASGARİ ÜCRET SONRASI İLK TEPKİLER

Asgari ücretteki 'ara zammın' duyurulmasının ardından aralarına ekonomist ve siyasilerin de dahil olduğu birçok uzman isim sosyal medyadan görüşlerini paylaştı.

Çoğu isim söz konusu rakamın açlık sınırının altında kaybolacağını ve yakında her kalemde gelecek zamların yurttaşın alım gücünü doğrudan etkileyeceğini aktardı.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ekonomist Evren Devrim Zelyut, "Üzüldüğüm noktalar şunlar" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"1- Enflasyon artarken verilen bu rakam da 1-2 ay içinde açlık sınırı altında iyice kaybolacak.

2- Ekonomi yönetimi fiyatları düşürecek yapısal işler yerine sürekli enflasyon telafisi ile uğraşarak zamanı ve kaynakları harcıyor.

Türkiye tüketim yerine tasarrufu, reel sektör üretiminde yarı mamul bağımsızlığını, eğitim reformları ile ihracatta yüksek teknoloji payını artırmadıkça; dolar, enflasyon, kayıt dışı ekonomi, sefalet, yolsuzluk konuşmaya devam edeceğiz..."

İşte yeni asgari ücret sonrası ilk yorumlar...

Yeni asgari ücret 11.402 TL oldu...



Üzüldüğüm noktalar şunlar:



1-Enflasyon artarken verilen bu rakam da 1-2 ay içinde açlık sınırı altında iyice kaybolacak.



2-Ekonomi yönetimi fiyatları düşürecek yapısal işler yerine sürekli enflasyon telafisi ile uğraşarak zamanı ve… — Evren Devrim Zelyut (@evrendevrimz) June 20, 2023

Asgari ücret 11 402 lira oldu.



Türk-İş dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının Mayıs ayında 33 750 lira olduğunu açıklamıştı.



11 402 nerede 33 750 nerede?



Rasyonel (akla uygun) politika bu olmasa gerek.



Ancak çok düşük ücretle ayakta kalan bir ekonomi yapısı olunca böyle… — Fatih Özatay (@OzatayFatih) June 20, 2023

Asgari ücretli sayısının artması, asgari ücretin ortalama ücret haline gelmesi büyük sıkıntı ama siyasetçi için durum tam tersi.



Artık çok daha büyük bir kesimin ücretine hükümet karar verecek. — Oğuz Demir (@droguzdemir) June 20, 2023

Her kalemde zamlar dolu dizgin giderken iktidarın belirlediği 11 bin 402 TL'lik asgari ücret, bir evin kirasına dahi yetmez!



Asgari ücretliler yine yoksulluğa, açlığa mahkum edildi.



Halbuki asgari ücret en az 15 bin TL olmalıydı. #asgariücret — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) June 20, 2023

*Asgari Ücret Brüt 13.415 TL

*Net : 11.402 TL

*SGK Günlük Borçlanma Tutarı 143 TL

*Yurtdışı Borçlanma Günlük 201.19 TL

*Bağ-Kur primi 3.956 TL

*İsteğe Bağlı 4.292 TL

*Asgari Ücretin İşveren Maliyeti 15.757 TL

*GSS Primi 402 TL

*Bağ-Kur ihya günlük 154,27TL — Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) June 20, 2023

Asgari ücret değil, "ortalama ücret" 11.402 TL. oldu. Bütün maaşlar giderek "aşağı doğru" birbirine yaklaşıyor. — Serhat Uçak (@serhatucak) June 20, 2023

yine asgari ücreti konuşuyoruz, yine asgari ücretin ne olacağını üç kişi kendi aralarında konuşarak belirliyor, yine muhalefetten ses yok ve yine sendikalardan ses yok. "yirmi yıldır niye kazanamıyoruz" diye sahiden soran birileri varsa, önce buraya, bu sessizliğe bir baksınlar. — fatih yaşlı (@fatih_yasli) June 19, 2023

Asgari ücret 34% zam ile 11.402 TL olarak açıklandı

483 USD https://t.co/cKSI7F59WF pic.twitter.com/55DdqoTYNU — İris Cibre ?? (@iriscibre) June 20, 2023

#AsgariÜcret, adeta ortalama ev kiralarının seviyesine yükseltildi!



İktidar, milyonlarca insanı yine kendi kaderine terk etti! — Ali Mahir Başarır (@alimahir) June 20, 2023

Yeni asgari ücret ve işverene maliyeti pic.twitter.com/okbljK8m8H — Murat BATI (@prof_bati) June 20, 2023