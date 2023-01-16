İTO Başkanı Şekib Avdagiç: EYT'nin etkisini henüz görmedik

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 12:57

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 12:57

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücretteki artış ve EYT ödemelerinin piyasaya etkileri üzerine konuştu. Avdagiç, döviz kurunun enflasyona paralel seyretmesi gerektiğini, EYT düzenlemesinde de bazı handikaplar bulunduğunu söyledi.

Ekonomim.com'dan Merve Yiğitcan'a konuşan Avdagiç, şu sıralar iş dünyasının en önemli gündem maddesinin 2023 ücret skalasını tutturmak olduğunu söyledi. Tüm şirketlerin ücret artışlarını yönetmeye çalıştığını vurgulayan Avdagiç, asgari ücretteki artışın en aşağıdan en yukarıya kadar bir beklenti oluşturduğuna değindi. Ücret artışları noktasında şu an iki referans olduğunu, bunlardan birinin asgari ücretteki yüzde 56 ve memur- emekli maaşlarına yapılan yüzde 30’luk artış olduğunu aktaran Avdagiç, “İşverenin bütün ücret skalasında yüzde 56’yı yürütebilmesi zor görünüyor. En düşük kademede yüzde 56 ile başlayan artışın, daha üst gelirde temposunu biraz daha düşürerek kademeli olarak yüzde 35 bandına geleceğini sanıyoruz. Ancak burada her şirket elindeki yetenekleri tutabilmek adına kendi şartlarına uygun biçimde bir ücret farklılaşmasına gidecektir. Kamu bile IT’de çalışanlara ek ödeme yapılmasının önünü açtı” diye konuştu.

'ENFLASYON KONUSUNDA ÜMİTSİZ DEĞİLİM'

Peki hem ücret artışları hem EYT ile kıdem tazminatları üzerinden piyasaya gireceği tahmin edilen 150 milyar TL’lik kaynak enflasyon üzerinde nasıl bir etki bırakacak? Şekib Avdagiç, sürecin iyi yönetilmesi gerektiği uyarısında bulunurken, “Enflasyon için ilk çeyreği görmemiz lazım. Çünkü ilk 3 ayda asgari ücretten kaynaklı ücret artışlarının ve EYT’nin getireceği etkiyi göreceğiz. İlk çeyrekte enflasyonu yüzde 10’un altında yani tek hane ile geçirebilmemiz çok önemli. İlk çeyreği tek haneli enflasyonla makul bir şekilde geçirebilirsek, o zaman kalan üç çeyrek için daha ümitli olabiliriz. Ben bu konuda ümitsiz değilim” ifadelerini kullandı.