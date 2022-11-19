İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta: 'Dünyada enflasyonun bir yılda yüzde 66 arttığı Türkiye'den başka ülke yok'

19 Kasım 2022 Cumartesi, 15:53

Sarıyer Belediyesi ve Borsa Uzmanları Derneği (BUD) tarafından bu yıl ilki İstanbul’da düzenlenen 1. Sarıyer Ekonomi Kongresi başladı.

Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, yatırımcıların korunmasının, yurt içi tasarrufları artıracak politikaların oluşturulmasının önemli olduğunu söyledi.

Finansal okur yazarlığın ülkede yeterli noktaya gelmediğini belirten Karabıyık, “Finansal okuryazarlık olursa bu sadece borsa, sermaye piyasası, finans piyasası için değil, vatandaş da iktidardakilerin yaptıklarını ya da bir bütçeyi en basit haliyle okuyabilir, oradaki neden sonuç ilişkilerini kurabilir ya da başarısını ölçen kriterleri çok rahat kendi görebilir, algı yönetimi de o zaman ortadan kalkar. Bu nedenle bir toplumun finansal okur yazarlığını sağlamak da aslında bir siyasi tercihtir” dedi.

"EN ÖNEMLİ KISMI, DOĞRU EKONOMİK REFORM PAKETLERİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sermaye piyasasına yönelik açıklamalarını da hatırlatan Karabıyık, “Türkiye ekonomisinin daha iyi noktalara gelmesinin en önemli kısmı, doğru ekonomik reform paketleridir. Büyüme değil, kapsayıcı büyüme, özellikle fırsat eşitliğinin sağlandığı ve iktisadi kalkınma olarak tanımladığımız refahın yayıldığı, refahtan payın her kesime yayıldığı bir ekonomidir.” diye konuştu.

Ülkenin en büyük sorunlarından birinin istihdam olduğunu kaydeden Karabıyık, şu ana kadar yapılan bu konuda önemli bir gelişme kaydedilemediğini de ifade etti.

"GELİŞMEKTE OLAN BİR ÜLKENİN BİR İKİZ AÇIĞI KALDIRMA İHTİMALİ YOK"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da sermaye piyasaları veya finansal sektörü makro ekonomiden bağımsız şekilde düşünmenin mümkün olmadığını söyledi.

Bir ülkede makroekonomik istikrar yoksa o ülkede sermaye piyasalarının sağlıklı bir şekilde gelişemeyeceğini belirten Usta, şunları kaydetti:

“Bugün Türkiye 20 yılını dolduran bir iktidar tarafından yönetiliyor. 20 yıl sonra Türkiye’ye baktığımızda aslında geçmişte çok da olmayan ciddi sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. Mesela bir ikiz açık sıkıntımız var. Türkiye hemen hemen yani ekonomisinin çok daha kötü olduğu ifade edilen yıllarda dahi hem bütçe hem cari açığı aynı anda yaşamadı. Dolayısıyla bizim gibi böyle rezerv parası olmayan gelişmekte olan bir ülkenin bir ikiz açığı kaldırma ihtimali yok.”

"DÜNYADA ENFLASYONUN BİR YILDA 66 PUAN ARTTIĞI BAŞKA EKONOMİ YOK"

Türkiye'nin cari açığına değinen Usta, şöyle konuştu:

"Dün akşam Sayın Kılıçdaroğlu'nun tweet'i var işte. Borsayla ilgili olan meseleyi görüyoruz. Borsada manipülasyon iddiaları var. Bunun denetlendiği soruşturulduğu bu kadar önemli iddia ortada dolaşırken, efendim borsa yöneticilerinin daha doğrusu bununla ilgili düzenleyici kurumun yöneticilerinin servetleriyle ilgili bir sürü şey açığa çıkmışken bir tane soruşturma görmüyoruz.

İki gün sürecek kongrede, BUD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydemir, DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Ömer Rıfat Gencal ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de açılış konuşması gerçekleştirdi.