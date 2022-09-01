İzmir'de servis ücretlerine yüzde 25 zam!

01 Eylül 2022 Perşembe, 13:56

İzmir’de en son nisan ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden (UKOME) çıkan kararla yüzde 40 oranında zam gelen öğrenci servis ücretlerine okulların açılmasına sayılı günler kala yeni bir zam daha geldi.

Nisan ayında yapılan zamla 0-3 kilometre arası servis ücreti aylık 385 liradan 540'a yükselirken, son zamla birlikte bu ücret 679 lira oldu.

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası’nın yüzde 25'lik zam talebi, geçtiğimiz hafta yapılan UKOME toplantısında gündeme gelmiş ancak bu konunun görüşülmesi bir sonraki toplantıya bırakılmıştı. Servisçiler ise Eylül ayında gerçekleşecek bir sonraki UKOME toplantısını beklemeyerek, yüzde 25'lik zam talebini İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) komisyonundan geçirilerek yürürlüğe girdi.

Alınan karara göre, en yakın mesafe olan 0-3 kilometre arası öğrenci servisi ücreti 679 lira olurken, 0-6 kilometre 836 lira, 0-10 kilometre 892 lira, 0-15 kilometre bin 56 lira, 0-20 kilometre bin 269 lira, 0-25 kilometre bin 408 lira, 0-30 kilometre bin 546 lira, 0-35 kilometre bin 622 lira ve 0-40 kilometre bin 722 lira olarak ücretlendirildi.