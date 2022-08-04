Servis ücretlerine en az yüzde 40 zam geliyor
Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala servis ücretlerine en az yüzde 40 zam bekleniyor.
Okul servisi ücretlerine en son nisan ayında zam yapılmıştı. Yeni beklenen zamla birlikte servis ücretleri yıllık en az 6 bin 600 liraya yükselecek.
İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) Başkan Vekili Aziz Baş, zam oranının ne kadar olacağını öngöremediklerini, "maliyet artışlarına göre fiyatlarda güncelleme yapılacağını" belirtti.
Yeni Şafak’tan Mehmet Ali Parto’nun haberine göre, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar şunları söyledi:
"Şu anda servislerimiz haftada beş gün olarak hizmet veriyor. Yıllık ücretler sekiz buçuk ay olarak hesaplanıyor. Peşin ödemelerde yüzde 5 indirim gerçekleşiyor. Ayrıca bu ücretlere ek, ilkokul ve ortaokullarda rehber personel var. Bu fiyatlara yüzde 35 rehber personel ücreti ekleniyor. Etüt için kullanılan servislerde, fiyatlara yüzde 30 daha ekleniyor."
Yeni fiyat tarifesiyle ilgili teklifler 15-20 Ağustos tarihleri arasında UKOME’de tartışılacak ve ay sonunda kesinleşecek.
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