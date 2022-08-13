İzmir'de toplu ulaşıma zam
İzmir'de toplu ulaşıma zam yapıldı. Gelen zamma göre tam bilet yüzde 15 zamla 7,50 TL oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) ağustos ayı olağan üçüncü meclis oturumu gerçekleşti.
Toplu ulaşımdaki yeni tarife hakkındaki önerge mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.
Yeni tarife şöyle:
A Tarife kapsamında 6,50 TL olan tam biniş ücreti, 7,50 TL’ye çıkarıldı.
120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,20 TL’den 2,50 TL ikinci aktarma ücreti ise 90 kuruştan 2 TL’ye çıkarıldı.
Öğrenci biniş ücreti 2,20 TL’den 2,54 TL’ye yükseltildi.
Öğretmen ve 60 yaş biniş ücreti 5,60 TL’den 6,46’ya çıkarıldı.
Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş kartlarının, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf olması uygulaması devam edecek.
Aynı şekilde, 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli biniş hizmeti verilen Halk Taşıt uygulaması da sürecek.
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