İzmir’de üç fuar aynı anda

Yayınlanma: 19.06.2024 - 10:05

Güncelleme: 19.06.2024 - 10:05

Türkiye’nin en büyük ve modern fuar alanı Fuar İzmir’de, Ekim ayında aynı anda üç önemli tekstil ve hazır giyim fuarı düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Fashion Prime – 7. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ile İZFAŞ – İzgi Fuarcılık ortaklığıyla gerçekleştirilen Fashion Tech – 3. Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı ve ilk kez yapılacak Fashion Home İzmir - Ev Tekstili Fuarı, sektörün başkenti olan İzmir’in ve bölgenin gücüne güç katacak. Üç fuarın birlikteliği, katılımcı ve ziyaretçilere de büyük fırsatlar sunacak. Hazır giyim ve konfeksiyon üreticilerinin kumaştan aksesuara, makine teknolojilerinden yazılımlara, ev tekstilinden ipliğe kadar aradığı her şeyi bulabileceği üç fuar, aynı zamanda sektörün bir araya geldiği en büyük entegre buluşma olacak. Fuar İzmir’in A-B ve C hollerinde, yüzlerce katılımcı firma; B2B programları ve alım heyetleri gibi organizasyonlarla dünyanın dört bir yanından profesyonel ziyaretçilerle buluşacak. Üç fuar, sektöre, istihdama, ihracata, kent ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

FASHİON PRİME FUARI 7. KEZ KAPILARINI AÇACAK

9 – 11 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleşecek Fashion Prime Fuarı’nda, hazır giyim sektörünün önde gelen üreticileri, tedarikçi firma temsilcileri ile bir araya gelirken hazır giyim markaları da moda tasarımcılarından yan ürün sağlayıcılarına kadar sektörün önde gelen profesyonelleriyle tecrübelerini paylaşma olanağı bulacak. Fuarda yer alan katılımcılar, yeni ürünlerini ve koleksiyonlarını sergilerken yurt içinden ve yurt dışından gelen alım grupları da katılımcılarla bağlantılar gerçekleştirecek. Kumaş çeşitleri ve aksesuarlar başta olmak üzere hazır giyim sektörünün tüm bileşenlerinin ve sektörel trendlerin, profesyonel ziyaretçiye sunulacağı Fuar, yeni iş birliği fırsatları ile sektöre ve ihracata katkı koyarken katılımcı ve ziyaretçilerinin yarattığı sinerjiyle de kent ekonomisine katkı sağlayacak. Fuarı, dünyanın dört bir yanından ve Türkiye’nin farklı illerinden üreticiler, perakendeciler, toptancılar, tasarımcılar ve sektör temsilcilerin ziyaret etmesi bekleniyor. Fashion Prime Fuarı; solo ve karma kumaş defileleri, sergi, atölyeler ve etkinliklerle de sektörün ihtiyacını karşılayacak.

FASHİON TECH İZMİR MODA VE TEKNOLOJİNİN BULUŞMA NOKTASI OLACAK

İZFAŞ ve İzgi Fuarcılık ortaklığında, Exen Media, Ege Giyim Sanayicileri Derneği ve Denizli Tekstil Giyim Sanayicileri Derneği destekleriyle düzenlenen Fashion Tech – 3. Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı, 09 – 12 Ekim 2024 tarihleri arasında üçüncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Hazır giyim ve konfeksiyon üretiminde kullanılan dikiş makineleri ile otomatlarının yanı sıra serim ve otomatik kesim makineleri, iğneler, sarf malzemeler, apareler, baskı ve nakış teknolojilerinde sektörün lider makine üreticileri ile markalarını tek çatı altında buluşturan Fashion Tech İzmir, bu alanda Avrasya Bölgesinin en büyük fuarı olma özelliği taşıyor. Birçok alanda katma değerli ürünlerin oluşmasını sağlayan nakış makinelerinin üreticisi ve tedarikçisi firmaların talepleri sonucu, Fashion Tech’te ayrı bir bölüm açılmasına karar verildi. Önceki Fashion Tech İzmir fuarlarında sergilenen en önemli ürün grupları arasında yer alan parça ve baskı makinelerinin yanı sıra tekstil dijital baskı makineleri ve boyaları da fuarda en önemli aktörler arasında yer alacak. Fashion Tech ile eş zamanlı olarak gerçekleşecek Fashion Prime ve Fashion Home fuarları, makinelerini ve teknolojilerini sergileyecek firmalar için yeni pazarlara ulaşmaları için de büyük bir avantaj sağlayacak.

FASHİON HOME İZMİR - EV TEKSTİLİ FUARI İLK KEZ DÜZENLENİYOR

9 – 11 Ekim 2024 tarihlerinde, ilk kez düzenlenecek Fashion Home İzmir - Ev Tekstili Fuarı, ev tekstili dünyasının lider markalarını bir araya getirerek üç gün boyunca sektördeki en son moda trendlerinin sergilenmesini sağlayacak. İZFAŞ ve İzgi Fuarcılık ortaklığında, Denizli Tekstil Giyim Sanayicileri Derneği, Babadağlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Karat Medya iş birliğinde düzenlenecek Fuar’da, konfor, estetik ve teknolojiyi birleştiren son trendler sergilenecek. Havlu, bornoz, nevresim, çarşaf, perde, zemin ve duvar kaplamaları, döşemelik kumaşlar, otel ve plaj tekstilleri, mutfak tekstilleri gibi yüzlerce ürün çeşidi, onlarca katılımcı ve markayla kapılarını açacak Fashion Home İzmir, ev tekstili modasına yön verecek. Sektöre ve ihracata katkı sağlamak için alım heyetleri, B2B programları, iç pazar için yerli alım heyeti programları gibi birçok etkinliği barındıracak Fashion Home İzmir, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelecek zincir mağaza temsilcileri, toptancılar, distribütörler ile moda evlerinden, zincir otellerden, tatil köyleri ve eğitim kurumlarından binlerce profesyonel ziyaretçiyi ağırlayacak.

Fuarlar; TC. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, KOSGEB, İzmir Ticaret Odası, Denizli Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Denizli Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Denizli İhracatçılar Birliği, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Ege Giyim Sanayicileri Derneği, Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi, Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği, Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici ve İşadamları Derneği, Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği ve Örme Sanayicileri Derneği destekleri ile gerçekleşecek.