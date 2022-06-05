Japon firmaların toplam araç üretimi nisanda yüzde 20 düştü
Japon otomobil firmalarının nisan ayı toplam küresel araç üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 düştü.
Otomobil firmalarının, yarı iletken çip sıkıntısı ve Covid-19 kaynaklı tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar üretimi olumsuz etkiliyor.
Japon otomobil üreticilerininz nisan 2022 dünya geneli toplam araç üretimi, nisan 2021'e kıyasla yüzde 20,1 düşerek 1,66 milyona geriledi.
Küresel araç üretimi Honda'da yüzde 54,2, Mazda'da yüzde 49,9, Nissan'da yüzde 26,5, Toyota'da ise yüzde 9,1 düştü.
Buna karşın aynı dönem küresel araç üretimi, Subaru'da yüzde 63,3 ve Daihatsu'da yüzde 4,1 arttı.
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