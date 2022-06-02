Otomotiv satışlarında yılın ilk artışı gerçekleşti

02 Haziran 2022 Perşembe, 09:48

Otomotiv satışları Mayıs ayında 2022'nin ilk yıllık artışını kaydetti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinin baz alındığı Bloomberg HT'deki habere göre; mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Mayıs ayına göre yüzde 19,1 artarak 65 bin 167 adet oldu.

Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 artarak 51 bin 750 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,7 artarak 13 bin 417 adet oldu.

OTOMOBİL SATIŞLARI GEÇEN YILA ORANLA DÜŞTÜ

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 1,9 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,6 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 10,4 azaldı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında azalarak 277 bin 252 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 13,6 oranında azalarak 214 bin 148 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,7 azalarak 63 bin 104 adet oldu.

Otomotiv pazarı Haziran 2021'den beri aralıksız küçülüyordu, mayıs ayındaki sınırlı büyüme 11 ay sonra gerçekleşen ilk büyüme oldu.