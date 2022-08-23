Japonya’da enflasyon göstergeleri rekor seviyede
Japonya Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere göre enflasyonda birçok gösterge yeni rekor kırarken, enflasyonun yayılımının arttığı da gözlendi.
Japonya’da yüksek enerji maliyetleri ve para birimi yendeki zayıf seyir, işletmeleri maliyetleri tüketicilere yansıtmaya zorlarken enflasyon göstergeleri rekor seviyeye ulaştı.
Fiyatlardaki en büyük artış ve en büyük düşüş yaratan faktörleri hesaplayan enflasyon göstergesi yıllık bazda yüzde 1,8 ile rekor artış kaydetti. Tüketici fiyatları sepetindeki fiyat artışlarını gösteren yayılım endeksi ise yüzde 73,2 ile rekor yüksek orana çıktı.
2008’DEN BERİ EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKMIŞTI
Bu yükselişe rağmen rakamların ABD ve Avrupa’ya kıyasla düşük kalması nedeniyle Japonya Merkez Bankası yakın zamanda para politikasında normalleşmeye dönmeyebilir. Ancak bu rakamlar, Japon tüketiciler ve işletmelerin uzun zamandır görülmeyen enflasyon dinamikleriyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
En kritik nokta, ücret artışlarının enflasyonu yakalayıp yakalanmaması olacak.
Ülkede gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE temmuzda yüzde 2,4 ile 2008’den beri en yüksek seviyeye çıkmıştı. Bazı ekonomistler bu yükselişin yüzde 3’e varabileceğini belirtiyor.
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