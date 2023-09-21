Japonya'nın ihracatı düşüşünü ikinci aya taşıdı

Japonya'nın ihracatı, ağustosta yıllık bazda yüzde 0,8 gerileyerek art arda düşüşünü ikinci aya taşıdı. Ülkenin ticaret açığı, geçen ay yüzde 66,7 azalışla 930,5 milyar yen (6,29 milyar dolar) oldu.

AA
Yayınlanma: 21.09.2023 - 07:00
Japonya'nın ihracatı düşüşünü ikinci aya taşıdı
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Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre, geçen ay ülkenin ihracatı, Çin'den gelen talepteki keskin düşüşün etkisiyle Ağustos 2022'ye göre yüzde 0,8 azalarak yaklaşık 8 trilyon yene (51 milyar Euro) geriledi.

Piyasalarda beklenti, ihracatın temmuzda yüzde 0,3 gerilemesinin ardından ağustosta yüzde 1,7 düşmesi yönündeydi.

Ülkenin ithalatı da iç talebin zayıf olmasının etkisiyle ağustosta yıllık bazda yüzde 17,8 düştü.

Japonya'nın dış ticaret açığı, ağustosta yüzde 66,7 azalışla 930,5 milyar yen (6,29 milyar dolar) oldu. Ticaret açığına ilişkin beklenti, ağustosta 659,1 milyar yen olması yönündeydi.

Japonya, geçen yıl 2,79 trilyon yen ticaret açığı vermişti.


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