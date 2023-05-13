Jeep Renegade ve Compass elektrikleniyor

Yayınlanma: 13.05.2023 - 17:44

Güncelleme: 13.05.2023 - 17:44

Jeep'in küçük SUV segmentinde yer alan ilk modeli olmasıyla dikkat çeken Renegade’in ve markanın mirasını bugüne taşıyan modeli Compass’ın e-Hybrid versiyonları Türkiye’de satışa sunuldu.

Tofaş açıklamasına göre Jeep, elektrifikasyon planı dahilindeki ürünlerini dünya yollarıyla buluşturmayı sürdürüyor.

Düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerleriyle çevreye çok daha duyarlı olduğunun ifade edildiği modellerin satışa sunulmasıyla ülkemizdeki Jeep Renegade ve Compass ürün gamının tamamı elektriklenmiş oldu.

SADECE HİBRİT SATILACAK

Türkiye’de toplam Jeep satışlarının yüzde 99’unu oluşturan Renegade ve Compass modelleri mayıs ayından itibaren sadece e-hybrid ve 4xe plug-in hybrid seçenekleri ile tercih edilebilecek.

Renegade ve Compass e-Hybrid’in yedi vitesli otomatik şanzımanlı e-Hybrid versiyonları, performanslarını yeni nesil 130 HP güç ve 240 NM torka sahip, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motordan alıyor.

Renegade ve Compass e-Hybrid BSG ve 15KW’lık elektrikli motor 130 beygirlik içten yanmalı motoru destekliyor. Her iki modelde de bulunan yeni güç aktarma organları sayesinde içten yanmalı motorun ısınma fazında oluşan yakıt tüketimi ve emisyonun düşürülmesi sağlanıyor.

HİBRİT TEKNOLOJİSİ

Hibrit teknolojisi; araçların sessiz, akıcı, yakıt harcamadan, yüzde 100 elektrikli modda kalkış yapabilmesine (e-launch) ve düşük devirde tamamen elektrikli modda ilerlemesine imkân sağlıyor. Renegade ve Compass e-Hybrid modelleri sadece elektrik motorun gücü ile yoğun ve sıkışık trafikte kısa mesafelerde ilerleyebiliyor.

Tamamen elektrik modunda ve Co2 emisyonu olmadan park edilebiliyor. e-Hybrid'ler hem frenleme hem de yavaşlama esnasında enerji geri kazanımı ile bataryasını şarj edebiliyor. .

RENEGADE DONANIM PAKETLERİ

Renegade’in Longitude donanım seviyesinde otomatik klima, Akıllı Hız Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı, Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Sürücü- Yolcu Hava yastıkları, Arka Park Sensörü ve Lastik Tamir Kiti standart olarak sunuluyor.

Renegade e-Hybrid’in Longitude donanım seviyesinde, Halojen Farlar, Elektrik Kontrollü Siyah Yan Aynalar, Elektrikli Ön ve Arka Camlar, Siyah Dikişli Kumaş Koltuklar, Elektrikli Park Freni w/Autohold , Manuel Koltuk Ayarı ve Ön Kol Dayama & Entegre Eşya Gözü bulunuyor.

Limited donanım seviyesinde ise 17 inçlik alüminyum jantlarla tercih edilebilen Renegade e-Hybrid’de, Longitude donanıma ek olarak Ön Çarpışma Uyarı & Önleme, Geri Görüş Kamerası, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Anahtarsız Giriş & Çalıştırma, Paralel ve Dikey Park Yardım Sistemi, Adaptive Cruise Control bulunuyor.

COMPASS DONANIM PAKETLERİ

Compass e- Hybrid’in Limited donanım seviyesinde, 18 inç Alüminyum Jantlar, Otomatik Uzun Farlar, Parlak Siyah Tavan Barları, Led Sis Farları, Karartılmış Arka Camlar, Anahtarsız Giriş & Çalıştırma,Geri Görüş Kamerası, Otomatik Katlanır Yan Dikiz Aynaları, Kablosuz Şarj, Adaptive Cruise Control sistemi bulunuyor.

Modelin en üst donanım seviyesi olan S-Limited’de ise 19 inç Saten Gri Alaşımlı Jantlar, Sunroof, Siyah Tavan ve aynı renkteki Tavan Barları, Isıtmalı Ön Koltuklar ve Direksiyon Simidi, 8 Yöne Ayarlanabilen Elektrikli Ön Koltuklar, 4 Yöne ayarlanır Elektrikli Bel Ayarlı Koltuklar, Hafızalı Sürücü Koltukları ile 40/20/40 Katlanabilir Arka Koltuklar ve Trafik İşareti Algılama gibi özellikler ekleniyor.

JEEP FİYATLARI

Renegade e-Hybrid, 1.119.950 bin TL’den, Compass e-Hybrid ise 1.434.950 bin TL’den başlayan fiyatlarla tercih edilebilecek.