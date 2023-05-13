Dünyaca ünlü milyarder Soros'tan dikkat çeken Tesla hamlesi

Dünyaca ünlü milyarder George Soros, portföyünde bulunan elektrikli araç hisselerini azaltma kararı aldı. Soros Alphabet, Amazon, Salesforce ve Intuit hisselerinin bir bölümünü de elden çıkardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 09:19
Dünyaca ünlü milyarder Soros'tan dikkat çeken Tesla hamlesi
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92 yaşındaki duayen yatırımcı George Soros, elektrikli araç sektörüyle ilgili yatırımlarını azaltma kararı aldı.

Soros'un yatırım şirketi tarafından düzenleyici kuruluşa yapılan açıklamaya göre Rivian hisselerinde yaşanan yüzde 90'lık gerilemenin ardından Soros bu şirketin hisselerindeki portföyünü daralttı. Soros, Tesla hisselerinin tamamını da elden çıkardı.

TESLA HİSSELERİNİN TAMAMINI DA ELDEN ÇIKARDI

Açıklamaya göre ilk çeyrekte Soros, 10,8 milyon nominal Rivian hissesi sattı. Böylelikle, elindeki toplam Rivian hisseleri 55,4 milyon dolara geriledi. Geride kalan 3,6 milyon adet Rivian hissesi Soros'un ABD hisseleri portföyünün yüzde 1,1'ini oluşturuyor. Soros'un 5 milyar dolarlık hisse fonu bu yılın ilk çeyreğinde 687 milyon dolar kayıp yaşadı.

Fon 16 milyon dolar değerindeki Tesla hisselerinin tamamını da elden çıkardı. Açıklamaya göre Alphabet, Amazon, Salesforce ve Intuit hisselerinde de satış gerçekleştirildi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 92 yaşındaki Soros'un 8,5 milyar dolarlık serveti bulunuyor.


George Soros Amazon Salesforce Intuit

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