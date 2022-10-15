Jeremy Siegel'den fed eleştirisi

15 Ekim 2022 Cumartesi, 07:00

Insider’dan Matthew Fox’un haberine göre, ABD’de perşembe günü yayınlanan eylül ayı TÜFE raporu, enflasyonun inatla yüksek kaldığını gösteriyor ancak bu, Wharton Business School profesörü Jeremy Siegel'i Fed'in agresif faiz artırımlarına devam etmesi gerektiğine ikna etmek için yeterli olmamış gibi gözüküyor. Profesör Siegel, çekirdek enflasyonun yüzde 2'ye düşmesini beklemesi halinde Fed'in ekonomiyi bir depresyona sürükleyeceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Siegel, Fed'in ‘gecikmeli’ enflasyon verilerine aşırı güvenmesinin ekonomiyi bir felakete sürükleyebileceği konusunda bir süredir uyarılarda bulunuyor.

KONUT PİYASASI VERİLERİ ENFLASYONDAN OKUMASINDAN GEÇMİYOR

Siegel, başta konut piyasasında olmak üzere önde gelen enflasyon göstergelerinin önemli ölçüde düştüğünü, ancak bunun yıllarca olmasa da aylarca resmi hükümet enflasyon okumalarından geçmediğini vurguluyor. Siegel, “Bu veriler ne zaman çekirdek enflasyona girecek? Aylar hatta belki yıllar sonra” diyerek, Fed’in rekor faiz artırımlarına yönelik eleştirisini temellendiriyor.

Eylül ayı TÜFE raporu, fiyatların sırasıyla aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 8,1 artış beklentilerinin ötesinde, aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 oranında arttığını gösteriyor. Siegel, “Rakamlara hiç şaşırmadım çünkü bunlar gülünç. Gerçek enflasyon oranının hiçbir anlamı yok. Çekirdek oranın neredeyse yüzde 50'sini oluşturan konut ise bu rakamların en çarpık olanı” diye açıklıyor.

Profesör Siegel, kira fiyatlarındaki artış oranının geçen yıla göre önemli ölçüde yavaşladığını söylüyor. Siegel ayrıca, şimdi yüksek ipotek oranları nedeniyle emlak piyasasındaki faaliyetlerin yavaşladığını, konut fiyatlarının da mevcut seviyelerden yüzde 15’e yakın bir oranda düşmesini beklediğini vurguluyor.

Siegel, Fed'in sadece bir defaya mahsus olmak üzere 50 baz puanlık Faiz artırımı için yeri olduğunu düşünüyor.

"BENCE BU AŞIRIYA KAÇMAK ANLAMINA GELİYOR"



Siegel, Fed'in parasal sıkılaştırma politikasında aşırıya kaçmanın eşiğinde olduğunu düşünüyor. Buna rağmen, FED'in bilançosunda süregelen küçülmelerin yanı sıra Fed’in Eylül ayı TÜFE raporunun ardından Kasım ve Aralık aylarında da faiz oranlarını 75 baz puan artırması bekleniyor.

Bu oran artışları Siegel’in görüşüne göre fazla ileri gitmek anlamına geliyor. Siegel, Fed'in sadece bir defaya mahsus olmak üzere 50 baz puanlık faiz artırımı için yeri olduğunu düşünüyor. Siegel, “Sanırım şu anda çok sıkı bir zamandayız. Görüşüm, son bir 50 baz puanlık artırımın makul olacağı yönünde. Ancak görünen o ki, Kasım ayında 75 ve Aralık ayında da yine 75 baz puanlık artırıma gidecekleri gözüküyor ve bu faiz artırımlarının 2023 yılına da sarkma ihtimalini artırıyor. Bence bu aşırıya kaçmak anlamına geliyor” şeklinde konuşuyor.



