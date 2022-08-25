Joseph Stiglitz: "Faizleri artırmak arz tarafındaki problemleri kötüleştirebilir"
Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz şahin faiz politikalarının enflasyonu daha da kötü bir hale getirdiğini söyledi.
Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz, arz yönlü enflasyonu hafifletmek için faizleri çok agresif artıran merkez bankalarının fiyat artışlarını tetiklediğini savundu.
"ARZ YÖNLÜ SORUNLARI ÇÖZMÜYOR"
Bloomberg News’e yaptığı açıklamada faizleri artırmanın arz tarafındaki problemleri çözmediğini belirten Stiglitz, "Hatta daha da kötüleştirebilir çünkü arz sıkıntılarına yönelik daha fazla yatırım yapılması gerekir. Ancak faizlerin artırılması bu yatırımları zorlaştırıyor” değerlendirmesinde bulundu.
Stiglitz, şirketlerin iş hacmi kaybetmeden fiyatları artırabildiği “piyasa gücünün” ABD ve diğer ekonomilerde işaretlerinin görüldüğünü aktararak, standart faiz artışı öneren ekonomik modellerinin daha fazla enflasyona yol açabileceğini bildirdi.
"FAİZ ARTIŞI SORUNLARIN TEMELİNE İNMİYOR"
ABD konut piyasasına atıfta bulunan Stiglitz, ev sahiplerinin yüksek faiz maliyetini kiracılara yansıtarak fiyat artışını beslediklerini belirtti.
Stiglitz, “Faiz artırmanın daha fazla gıda ve enerji üretimine ve arz sorunlarını çözmeye nasıl bir katkısı olabilir? Katkısı olacağını düşünmüyorum. Faiz artışı sorunların temeline inmiyor, durumu kötüleştirme riski barındırıyor” ifadelerini kullandı.
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