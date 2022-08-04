Nobelli Joseph Stiglitz'in Fed endişesi
Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz enerji fiyatlarının uzun vadede aşağı yönlü bir ivme yakalayacağını, gelecekte dezenflasyon süreci yaşanacağını belirtti.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yöneticileri bu hafta katıldıkları çeşitli etkinliklerde resesyon riskine rağmen enflasyonu kontrol altına almak için agresif bir mücadele verileceği konusunda kararlı olduklarını vurguladı.
Bloomberg'in haberine göre, Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, son dönemde kendisini en çok endişelendiren konunun Fed'in hızlı ve fazla hamle yapması olduğunu belirtti. St. Louis Fed Başkanı James Bullard önden yüklemeli büyük faiz artırımları stratejisini desteklediğini ve faiz oranlarının yıl sonunda yüzde 3.75 ila yüzde 4 arasında olmasını istediğini söyledi.
Stiglitz'in öne çıkan ifadeleri şunlar oldu:
"Enflasyonun çok büyük bir kısmı tedarik tarafından geliyor. Enerji ve petrol fiyatları Ukrayna'daki savaş dolayısıyla çok yükseldi. Bu anlaşılabilir ama çok da uzun olmayan bir vadede fiyatlar geri gelecektir.
Sınırsız ölçüde yenilenebilir enerji üretme kapasitemiz var. Bunun gerçekleşmesi durumunda petrolde varil başına 40-50 dolarlar konuşulacak. Gelecekte dezenflasyon göreceğiz ama ne zaman olur onu bilemiyorum."
DEZENFLASYON NEDİR ?
Dezenflasyon; fiyat artış hızının, yani enflasyon oranın zaman içinde azalması anlamına gelmektedir. Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eder.
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