JPMorgan ve Barclays'dan faiz yorumu: 'İhtimalini tamamen dışlamıyoruz'

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 15:24

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 15:24

Merkez Bankası’nın dün gerçekleştirdiği 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından iki uluslararası yatırım bankasının ekonomistleri,değerlendirme notu yayımladı.

Bloomberg'in haberine göre, beklenti altı faiz indiriminin ardından Barclays Ekonomisti Ercan Ergüzel, “Depremin ekonomik büyüme üzerinde büyük bir etkisinin olması pek olası değil, enflasyonla ilgili durum biraz daha belirsiz” değerlendirmesini yaptı.

Ergüzel “Para politikasının seçime yönelik maliye politikası adımlarından, depremin ekonomik yansımalarından ve en önemlisi seçimlerin zamanlaması ve sonuçlarından da etkilenmesi muhtemel” diye belirtti.

"SEÇİME KADAR FAİZLER SABİT KALABİLİR"

JPMorgan ekonomistleri de yayımladıkları notta, seçimlerin gerçekleştiği tarihe kadar faizlerin sabit kalacağını öngördü ancak “Bununla birlikte, TCMB’nin deprem felaketinin etkilerini en aza indirmek için destekleyici finansal koşulların önemini vurgulaması nedeniyle, daha fazla faiz indirimi ihtimalini tamamen dışlamıyoruz” diye ekledi.

JPMorgan'ın notunda “TCMB’nin ekonomik aktiviteye ilişkin iletişimi 2023’ün ilk çeyreğinde GSYH büyümesinin daha zayıf olması beklentimiz ile örtüşüyor ama yeniden inşa süreci ikinci çeyrek ve ikinci yarıda bir toparlanma sağlayacaktır. Türkiye’de para politikası aktarım mekanizması bozuk olduğundan, politika faizinin artık önemini yitirdiğini bir kez daha vurguluyoruz” ifadeleri yer aldı.