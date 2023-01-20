TCMB'den fazla döviz zorunlu karşılık tesisine faiz hamlesi

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 12:33

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 12:33

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bankaların yabancı para zorunlu karşılık yükümlülüğünün üzerinde TCMB’ye Döviz park etmesi durumunda bu miktara faiz ödeyecek.

Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü açıklamasına göre söz konusu yabancı para tesisine ödenecek faiz yüzde 4.5 olarak belirlendi.

TCMB, bankalardan swap kanalıyla döviz sağlarken 2023'te bu kanaldaki fonlamanın azaltılması hedefi ortaya konmuştu.

TCMB daha önce 2023 yılına ilişkin para politikasına yönelik yayımladığı metinde 2023 yılında liralaşma stratejisi çerçevesinde, APİ fonlama imkânı için geçerli olan teminat yapısında sabit getirili TL cinsi varlıkların payının artırılmaya devam edileceğini ve toplam fonlama miktarı içinde TCMB taraflı swap işlemleri karşılığında sağlanan fonlama miktarının kademeli olarak azaltılacağını ifade etmişti.

TCMB ilgili metinde bankaların fonlama ve teminat kullanım imkânlarının liralaşma hedefleri doğrultusunda kalibre edileceğini belirtmişti.