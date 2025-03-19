JPMorgan, yıl sonu faiz ve enflasyon tahminlerini güncelledi!
ABD merkezli dünyanın en büyük bankalarından olan JPMorgan, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı kararı sonrası kurdaki yükselişin etkisiyle enflasyon ve faiz tahminini güncelledi.
JPMorgan Ekonomisti Fatih Akçelik'in, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası paylaştığı raporda enflasyon beklentisini revize ettiği bilgisine ulaşıldı.
Kurum dezenflasyon sürecinin daha yavaş hızda devam edeceğini bildirirken 2025 sonu enflasyon beklentisini yüzde 27,2’den yüzde 29.5’e, mart ayı enflasyon beklentisini 2.3'ten yüzde 3.2'ye çıkardı.
Raporda TCMB'nin nisan ayından itibaren her toplantıda politika faizini 150 baz puan indireceği öngörülerek yıl sonu faiz tahmini yüzde 30'dan yüzde 35 seviyesine yükseltildi.
Türk Lirası'nda yabancıların carry trade pozisyonlarının 35 milyar dolar Türk devlet tahvillerinde yabancı payının ise 19,6 milyar dolar olduğu belirtilirken hisse senetlerinde yabancı oranının yüzde 37 ile 34,5 milyar dolar seviyesinde bulunduğu paylaşıldı.
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