Morgan Stanley, Borsa İstanbul’dan çekildiğini açıkladı

Yayınlanma: 19.03.2025 - 19:42

Güncelleme: 19.03.2025 - 19:42

Borsa İstanbul A.Ş., 19 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.’nin borsa üyeliğinden çıkarıldığını paylaştı.

Açıklamada, Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.’nin faaliyet izinlerinden tamamen feragat etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulunduğu ve bu başvurunun olumlu karşılanarak sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi’nin iptal edildiği vurgulandı.

Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.’nin (Üye Kodu: MSI) Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’nun 12 Mart 2025 tarihli kararı doğrultusunda, Borsa üyeliğinin sonlandırıldığı ifade edildi.

ARACI KURUM OLARAK FAALİYET GÖSTERİYORDU

Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş., uzun yıllardır Türkiye sermaye piyasalarında faaliyet gösteren bir aracı kurum olarak hizmet vermekteydi. Şirketin faaliyet izinlerinden feragat etmesi ve üyelikten çıkarılması, yabancı yatırım bankalarının Türkiye piyasalarındaki varlığı açısından dikkat çekti.