JPMorgan'dan 'Credit Suisse' açıklaması
JPMorgan, müşteri çıkışlarının devam etmesinin Credit Suisse için bir birleşme, satın alma söylentilerini gündeme getirebileceğini açıkladı.
JPMorgan analistleri, Credit Suisse'ten müşterilerin varlık çekişlerini devam ettirmelerinin bu Banka için satın alınma, birleşme söylentilerini ön plana çıkarabileceğini ve Credit Suisse'nin İsviçre biriminin kısmi satışının gündeme gelebileceğini bildirdi.
JPMorgan yayınladığı yatırımcı notunda Credit Suisse'nin varlık yönetim biriminden dördüncü çeyrekte varlık çekilişlerinin 80 milyar CHF olmasını beklediklerini, yıl başından 11 Kasım'a kadar geçen sürede 84 milyar CHF olan varlık çelişlerini yıl sonunda 107 milyar CHF seviyesine ulaşacağını öngördüklerini belirtti.
Yatırımcı notunda, "Eğer varlık çıkışları sürer ise, birleşme ve satın alma spekülasyonlarının artması büyük olasılık. Bu durum 14 milyar CHF piyasa değeri olduğu tahmin edilen Credit Suisse Schweiz'in halka arzına gidilmesinin de yolunu açabilir" dedi.
Credit Suisse hisseleri bu yıl yüzde 65 civarında değer kaybettiler.
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