JPMorgan: Sabitkoinlerden 25 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti

17 Kasım 2022 Perşembe, 17:29

JPMorgan’dan yayınlanan rapora göre, mayıs ayından beri sabitkoinler aracılığıyla 25 milyar dolar kripto piyasasından çıktı.

Rapora göre, Terra/LUNA’nın çöküşünden önce, mayıs ayında sabitkoin hacmi 186 milyar dolar ile tepe noktasına ulaşmıştı. Buna ek olarak, 2021’in başında 30 milyar dolar olan sabitkoin hacmi, 2020’de ise 5 milyar dolardı. Mayıs ayından beri sabitkoin hacmi 41 milyar dolar küçülürken, bunun yaklaşık yarısı Terra’nın çöküşünden kaynaklandı.

Terra hesap dışında bırakılınca ise, sabitkoin hacminin 2022’nin başında 170 milyar dolar ile tepe noktasına ulaştığı görülüyor.

2020 ve 2021’de sabitkoinler aracılığıyla kripto piyasasına giren 165 milyar dolara kıyasla, bu çıkış görece küçük kalıyor. Fakat JPMorgan’a göre, sabitkoinlerdeki küçülme durmadığı sürece, kripto piyasasında sürdürülebilir bir iyileşme sağlanamayacak.

SABİTKOİN NEDİR?



Değeri bir başka varlığın değerine sabitlenen jetonlar için kullanılıyor. Değeri dolara sabitlenen sabitkoinler, nakit paralar ile kripto paraların arasında köprü görevi görüyor. Sabitkoinlerin hacmindeki artış ve azalışın, dijital varlık piyasasına giriş ve çıkış yapan nakit parayı temsil ettiği belirtiliyor.

