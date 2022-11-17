JPMorgan: Sabitkoinlerden 25 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti
Terra hesap dışında bırakıldığında, yılın başında 170 milyar dolar ile tepe noktasına ulaşan sabitkoin hacmi, 25 milyar dolar küçüldü.
JPMorgan’dan yayınlanan rapora göre, mayıs ayından beri sabitkoinler aracılığıyla 25 milyar dolar kripto piyasasından çıktı.
Rapora göre, Terra/LUNA’nın çöküşünden önce, mayıs ayında sabitkoin hacmi 186 milyar dolar ile tepe noktasına ulaşmıştı. Buna ek olarak, 2021’in başında 30 milyar dolar olan sabitkoin hacmi, 2020’de ise 5 milyar dolardı. Mayıs ayından beri sabitkoin hacmi 41 milyar dolar küçülürken, bunun yaklaşık yarısı Terra’nın çöküşünden kaynaklandı.
Terra hesap dışında bırakılınca ise, sabitkoin hacminin 2022’nin başında 170 milyar dolar ile tepe noktasına ulaştığı görülüyor.
2020 ve 2021’de sabitkoinler aracılığıyla kripto piyasasına giren 165 milyar dolara kıyasla, bu çıkış görece küçük kalıyor. Fakat JPMorgan’a göre, sabitkoinlerdeki küçülme durmadığı sürece, kripto piyasasında sürdürülebilir bir iyileşme sağlanamayacak.
SABİTKOİN NEDİR?
Değeri bir başka varlığın değerine sabitlenen jetonlar için kullanılıyor. Değeri dolara sabitlenen sabitkoinler, nakit paralar ile kripto paraların arasında köprü görevi görüyor. Sabitkoinlerin hacmindeki artış ve azalışın, dijital varlık piyasasına giriş ve çıkış yapan nakit parayı temsil ettiği belirtiliyor.
Video Haberler
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhurbaşkanı adaylığı için iki isim verdi
- İYİ Parti'ye seslendi
- Taksim bombacısının kullandığı 4 sır cep telefonu
- İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yeni gelişme
- O sorular karşısında suspus!
- Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
- O soruyu kendimize sorar hale geldik
- Taksim bombacısının ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı
- Barış Akarsu’nun yaşamı film oldu
- İYİ Partili Ali Kıdık'a silahlı saldırı