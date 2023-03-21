JPMorgan’dan korkutan tahmin! Minsky anı olasılığı arttı

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 12:53

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 12:53

Küresel piyasalar ABD'de ortaya çıkan bankacılık krizi sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmanın etkilerini analiz ederken, JPMorgan tarafından olumsuz bir senaryo geldi.

JPMorgan Stratejisti Marko Kolanovic'e göre, merkez bankaları yüksek enflasyonla mücadele ederken bankacılık krizi, piyasadaki dalgalanma ve devam eden ekonomik belirsizlik, 'Minsky anı' şansını artırdı.

Bloomberg HT'nin haberine göre, adını Amerikalı iktisatçı Hyman Minsky'den alan terim, finansal sistemin istikrardan istikrarsızlığa geçtiği noktayı ifade etmek için kullanılıyor. Bu noktada, herhangi bir istikrarsızlaştırıcı olay, yatırımcıları kredilerini geri ödemek için varlıklarını nakit karşılığında satmaya zorlarken piyasada bir gerilemeye yol açıyor.

Kolanovic liderliğindeki JPMorgan stratejistlerinden oluşan ekip Pazartesi günü müşterilere servis edilen notlarında, "Merkez bankaları krizin etkilerinin yayılmasını başarılı bir şekilde kontrol altına alsa bile, kredi koşulları hem piyasalardan hem de düzenleyicilerden gelen baskı nedeniyle daha hızlı sıkılaşacak gibi görünüyor" dedi.

MINSKY ANI NEDİR?

Minsky anı, finansal sistemin istikrardan istikrarsızlığa geçtiği noktayı ifade etmek amacıyla iktisatçılar tarafından ortaya atılan bir terimdir. Adını Amerikalı iktisatçı Hyman Minsky’den almıştır.

Yatırımcılar tarafından alınan yüksek borç tutarlarını içeren uzun bir sürdürülemez spekülatif faaliyet dönemini takiben piyasanın ani çöküşü olan zamanı ifade eder.

FED'DEN 25 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLİYOR

JPMorgan, Fed'in çarşamba günü 25 baz puanlık bir faiz artışına gitmesini bekliyor.

Bankanın stratejistleri şimdilik riskli varlıklar konusunda temkinli bir tutum sergilerken ve ilk çeyreğin bu yıl hisse senetleri için en yüksek nokta olacağı yönündeki tavsiyelerine bağlı görünüyor. Kolanovic, yine de yatırımcıların potansiyel rahatlama sıçramalarına satış yaparak piyasa oynaklığından yararlanabileceğini söyledi.