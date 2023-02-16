JPMorgan'dan 'Merkez' tahmini: Faiz indirimi mi geliyor?

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 16:17

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 16:18

JPMorgan ayrıca, TCMB'nin gelecek haftaki para politikası toplantısında faizleri 100 baz puan daha düşürerek yüzde 8'e indireceğini öngördü.

Geçen hafta pazartesi sabaha karşı ve öğlen saatlerinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, yaklaşık 13.4 milyon kişinin yaşadığı 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, açıklanan son bilgilere göre 36,187 kişi hayatını kaybetti.

JPMorgan ekonomisti Fatih Akçelik, bankanın müşterilerine gönderdiği notta, "Türkiye'deki deprem trajik can kaybına yol açtı ve önemli ekonomik sonuçları olacak" dedi.

Akçelik, "Siyasi yönetim depremden önce bile faizlerin daha da indirileceği sinyali veriyordu. 18 Haziran'a kadar yapılması gereken seçimler öncesinde yeni faiz indirimleri yapılması olasılığını göz ardı edemiyoruz. Ancak, Türkiye'de para politikası aktarım mekanizması çalışmadığından politika faizinin artık geçmişe kıyasla daha az önem taşıdığına inanıyoruz" dedi.

JPMorgan notundan öne çıkan maddeler: