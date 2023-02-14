Son Dakika: Depremzede esnafın kredi borcuna faizsiz 6 ay erteleme

Son dakika haberleri... Deprem bölgesindeki esnafın Halk Bankası'na olan kredi borçları 6 ay ertelendi. Ertelemeden kaynaklı faizi Hazine karşılayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 15:55
Son Dakika: Depremzede esnafın kredi borcuna faizsiz 6 ay erteleme
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Geçtiğimiz hafta pazartesi sabaha karşı ve öğlen saatlerinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, yaklaşık 13.4 milyon kişinin yaşadığı 10 il ve Suriye'nin kuzeyinde büyük yıkıma yol açtı. 10 ilde olağanüstü hal ilan edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgedeki esnafa yönelik yeni bir karar alındı.

Deprem bölgesindeki esnafın Halk Bankası'na olan kredi borçları 6 ay ertelendi.

Ertelemeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Ertelemeden kaynaklı faizi Hazine karşılayacak. Erteleme kararı, vadesi 6 Şubat'tan itibaren 6 ay içinde dolacak tüm kredi borçlarını kapsıyor.


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