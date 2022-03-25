JPMorgan'dan yeni petrol öngörüsü
JPMorgan Chase & Co.’ya göre petrol talebinde düşüş önümüzdeki dönemde daha belirgin şekilde hissedilecek.
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ABD, kurumun Japonya ve Almanya dahil 31 üyesinin her birinin Rusya’dan gaz ithalatı konusunda “radikal” şekilde kesintiye gideceklerini bildirdiklerini açıkladı.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Birol, ajansın gerekmesi halinde daha fazla acil ham petrol stokunu serbest bırakmaya da hazır olduğunu belirtti. Kanada, petrol ve gaz ihracatını günlük 300 bin varile eşdeğer olacak şekilde artıracağını duyurdu.
Ancak JPMorgan Chase & Co.’ya göre petrol talebinde düşüş önümüzdeki dönemde daha belirgin şekilde hissedilecek.
Aralarında Natasha Kaneva’nın da olduğu JPMorgan analistleri, “Yüksek fiyatlar açık bir şekilde şu anda dünyadaki talebi düşüren tek faktör değil” dedi.
Petrol fiyatlarının halihazırda 100 doları aşmasının tüketicileri zorladığına işaret edilen raporda; Ukrayna-Rusya savaşı, Rusya’ya yönelik yaptırımlar ve Çin’deki Mmikron salgınının yüksek fiyatlardan daha fazla etki gösterdiğine işaret edildi.
JPMorgan ikinci çeyrek için petrol talebi tahminini günlük 1,1 milyon azalttı ve kalan iki çeyrek için öngörüsünü de yaklaşık 500 bin varil geri çekti.
İlgili Haberler
- Petrol fiyatlarında son durum(24 Mart 2022)
- Rusya, olası petrol ambargosun küresel petrol piyasasını derinden etkileyeceğini söylüyor
- ABD'nin ham petrol stokları azaldı
Video Haberler
- İstanbul'daki özel yurtta öğrencilere şiddet!
- Çatıdan düşen kar kütlesinden son anda kurtuldu
- 108 yaşında koronavirüsü yendi
- Bahçesindeki 30 kayısı ağacı, haberi olmadan kesildi
- Sokak röportajı sonrası tutuklandı
- Kadriye'yi felç bırakan eşine 22 yıl hapis
- Soğukta 2 kedi ile 1 köpeğin birbirine sokulduğu anlar k
- Bilim Kurulu üyesi 'gizli tehlike'ye karşı uyardı
- Vakalar patladı; uzman isim uyardı
- Apartta faturalar ödenmedi, öğrenciler karanlıkta kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Juventuslu futbolcu soruşturmada ifade verdi
- İki araç birbirine girdi: 2 ölü 1 yaralı
- Bir zam da akaryakıt ürünlerine!
- Bir ilçede eğitime kar engeli
- Türkiye, SAMP/T hava savunma sistemine geri mi dönüyor?
- Altın enflasyon endişeleriyle yükseldi
- Kuzey Makedonyalılardan Ronaldo'ya mesaj
- JPMorgan'dan yeni petrol öngörüsü
- İstanbul'daki özel yurtta öğrencilere şiddet!
- İllerin milletvekili sayıları değişti