Kulis: 3600 ek gösterge Kızılcahamam'da açıklanacak
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 3600 ek gösterge düzenlemesini, 3-5 Haziran'da Kızılcahamam'da yapılacak AK Parti kampında kamuoyuna duyuracağı belirtiliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün Beştepe'de AKP'li Cumhurbakanı Tayyip Erdoğan'la görüşerek, 3600 ek göstergeye ilişkin hazırlanan düzenlemeyi sundu.
Düzenlemede üç formül ekseninde çalışma hazırlandı. Biri dar kapsamlı, diğer ikisi ise daha fazla memur ve emekliyi içine alan geniş kapsamlı düzenleme. Dar kapsamlı formülde polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri kapsanıyor. Diğer iki alternatif formülde tüm kamu çalışanlarını ele alan bir düzenleme söz konusu.
NTV'nin kulis haberine göre, Cumhurbaşkanına yapılan sunum sonrası geniş kapsamlı düzenlemenin hayata geçirilmesi için mutabakat sağlandı. Ağırlıklı olarak bu formül üzerinde duruluyor.
Düzenlemenin hafta sonu açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak AKP 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 3-5 Haziran tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenlemeyi burada kamuoyuna duyurması bekleniyor.
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