Kaç yaşında, ne zaman emekli olurum? SGK emeklilik sorgulaması nasıl yapılır?
Emeklilik yaşı sorgulama işlemi emekli olmayı bekleyen yurttaşlar tarafından sorgulanıyor. Ne zaman emekli olacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar SGK ve e-Devlet tarafından sunulan hizmette bu sorunun cevabını öğrenebilecekler. "Çalışma Hayatım" uygulaması kapsamında kişiler e-Devlete giriş yaparak emeklilik tarihini ve prim ödeme gün sayılarına erişebilecek. Peki kaç yaşında, ne zaman emekli olurum? SGK emeklilik sorgulaması nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
SGK’ya bağlı olarak çalışanların prim ödemesi ve emeklilik süreleri aynı olmadığı için 4A, 4B ya da 4C emeklilik hesaplamaları farklılık gösteriyor. Emeklilik sorgulama işlemleri e-Devlet ya da SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Yurttaşlar; 4A, 4B ve 4C emeklilik sorgulama işlemleri ile ne zaman hangi yaşta emekli olabileceklerini öğrenebiliyor. Peki, kaç yaşında, ne zaman emekli olurum? SGK emeklilik sorgulaması nasıl yapılır?
e-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK YAŞI SORGULAMA
e-devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama kutusuna 'Çalışma Hayatım' yazarak çıkan seçeneğe tıklanarak "Ne zaman emekli olurum?" başlığı altında prim ödenen gün sayısı ve emeklilik yaşı bilgilerine ulaşmak mümkün. e-Devlet'te yer alan 'Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?' seçeneği ile hizmete başlanan yılın girilmesinin ardından sorgulama yapmak mümkün.
EMEKLİLİK YAŞI SORGULAMA
SGK ÜZERİNDEN EMEKLİLİK YAŞI SORGULAMA
Ne Zaman Emekli Olurum Uygulaması'na giriş yapabilmek için sayfada yer alan formun detaylı bir şekilde doldurulması gerekir. Hizmet dökümü alınmalı ve formdaki bilgiler doldurulmalı.
Hizmet Dökümü'nü e-Devlet üzerinden almak mümkün. Sisteme girilen bilgiler ile hesaplama yapmasının ardından emeklilik yaşı sayfada gözükecektir.
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