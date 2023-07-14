Yayınlanma: 14.07.2023 - 15:22

Güncelleme: 14.07.2023 - 15:22

SGK’ya bağlı olarak çalışanların prim ödemesi ve emeklilik süreleri aynı olmadığı için 4A, 4B ya da 4C emeklilik hesaplamaları farklılık gösteriyor. Emeklilik sorgulama işlemleri e-Devlet ya da SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Yurttaşlar; 4A, 4B ve 4C emeklilik sorgulama işlemleri ile ne zaman hangi yaşta emekli olabileceklerini öğrenebiliyor. Peki, kaç yaşında, ne zaman emekli olurum? SGK emeklilik sorgulaması nasıl yapılır?

e-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK YAŞI SORGULAMA

e-devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama kutusuna 'Çalışma Hayatım' yazarak çıkan seçeneğe tıklanarak "Ne zaman emekli olurum?" başlığı altında prim ödenen gün sayısı ve emeklilik yaşı bilgilerine ulaşmak mümkün. e-Devlet'te yer alan 'Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?' seçeneği ile hizmete başlanan yılın girilmesinin ardından sorgulama yapmak mümkün.

SGK ÜZERİNDEN EMEKLİLİK YAŞI SORGULAMA

Ne Zaman Emekli Olurum Uygulaması'na giriş yapabilmek için sayfada yer alan formun detaylı bir şekilde doldurulması gerekir. Hizmet dökümü alınmalı ve formdaki bilgiler doldurulmalı.

Hizmet Dökümü'nü e-Devlet üzerinden almak mümkün. Sisteme girilen bilgiler ile hesaplama yapmasının ardından emeklilik yaşı sayfada gözükecektir.