Erken emeklilik beklentisi içinde olan yurttaşlar, özellikle 2000-2008 yılları arasında sigorta girişi bulunanlar için yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? 1999-2008 arası SGK girişliler için kademeli emeklilik çıkacak mı?

KADEMELİ EMEKLİLİK NE DEMEK?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK KAPSAMI NEDİR?

Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.

KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NE, ÇIKACAK MI, NE ZAMAN?

2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

1999 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?

EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor.