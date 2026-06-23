Yazın habercisi olan Çilek Dolunayı kehribarla pembenin harmanlandığı ışığıyla gökyüzünü süsleyecek ve izleyenleri adeta büyüleyecek. Peki, çilek dolunayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Çilek dolunayı Türkiye'den görülebilecek mi? İşte ayrıntılar...

ÇİLEK DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

2026 astronomi takvimine göre Çilek Dolunayı, 29 Haziran Pazartesi günü saat 22.56’da gerçekleşecek.

ÇİLEK DOLUNAYI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

Çilek Dolunayı, hava koşullarının elverişli olması durumunda Türkiye’nin birçok bölgesinden çıplak gözle izlenebilecek. Daha iyi bir gözlem için şehir ışıklarından uzak, açık ve yüksek noktaların tercih edilmesi öneriliyor.

ÇİLEK DOLUNAYI NEDİR?

Çilek Dolunayı, her yıl Haziran ayında meydana gelen ve adını Amerikan yerli halklarının çilek hasadı döneminden alan bir dolunaydır. Yaz başlangıcına denk gelmesi nedeniyle gökyüzünde daha parlak ve etkileyici bir görünüm sunmasıyla dikkat çeker.