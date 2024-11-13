Kademeli emeklilik talebi büyüyor: CHP’den Meclis’e çağrı

Yayınlanma: 13.11.2024 - 15:59

Güncelleme: 13.11.2024 - 16:00

EYT kapsamı dışında kalan çalışanlar, kademeli emeklilik beklentisi içindeyken "Kademeli emeklilik gelecek mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İktidar kanadından bu konuda yeni bir açıklama yapılmamışken, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk kademeli emeklilik sisteminin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

KONU MECLİSE TAŞINDI

1999-2008 yılları arasında çalışmaya başlayan ve EYT kapsamına alınmayan çalışanlar, adil bir emeklilik sistemi talep ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce, "Emeklilik sistemiyle ilgili ya da emekli aylıklarının hesaplanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok" demiş olsa da CHP'li Öztürk, bu konuyu yeniden Meclis'e taşıdı.

CHP'li Öztürk, 1999 sonrası sigortalı çalışanların adil bir emeklilik hakkına kavuşması için kademeli emeklilik sisteminin bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Basın toplantısında, EYT düzenlemesinin bir hak kaybına yol açtığını belirten Öztürk, "9 Eylül 1999 sabahı işe girenlerin bir gün farkla 17-20 yıl fazla çalışmasını öngören bir model kabul edilemez. Bu bir hak gasbıdır" ifadelerini kullandı.

Öztürk kademeli emeklilik sisteminin adaletli bir çözüm için şart olduğunu ve bu düzenlemenin bütçeye ek bir yük getirmeyeceğini belirterek, kaynakların verimli kullanımıyla mağduriyetlerin giderilebileceğini söyledi.