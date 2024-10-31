Emeklilikte önemli değişiklik: Emeklilik yaşı artıyor, aylık sistemi yenileniyor!

YENİ ÇALIŞMA MODELLERİ

Dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemi ile entegrasyonu için gerekli teknik ve hukuki altyapının hazırlanması hedefleniyor. Sosyal güvenlik uygulamalarının kısmi süreli çalışma gibi esnek çalışma modelleriyle uyumunun artırılması sağlanacak. Kısa çalışma evden çalışma ve hibrit çalışma gibi esnek çalışma biçimlerinin sosyal güvenlik sistemine entegrasyonu üzerine çalışmalar yürütüleceği iddia edildi.