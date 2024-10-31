Emeklilikte önemli değişiklik: Emeklilik yaşı artıyor, aylık sistemi yenileniyor!
Cumhurbaşkanlığı’nın 2025 yılı programına göre sosyal sigorta sisteminde köklü değişiklikler yapılması öngörülüyor. Aylık bağlama sistemi güncellenirken emeklilik yaşı da yeniden belirlenecek. İşte yeni düzenlemelere dair detaylar...
Cumhurbaşkanlığı’nın 2025 yılı programında, aktif/pasif dengesinin kritik bir gösterge olduğu vurgulanırken, 2022 yılında 2,00 olan aktif/pasif oranının, 2023’te emeklilik şartlarındaki değişikliklerle birlikte hızla 1,66’ya düştüğü belirtildi. Çırak stajyer ve kursiyerler hariç tutulduğunda bu oran 1,84’ten 1,54 seviyesine geriledi.
ESNAFA VE ÇİFTÇİYE ÖZEL SİGORTA MODELİ
Sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli mali sürdürülebilirliğinin artırılması için yeni adımlar planlanıyor. Prim tabanının genişletilmesi amacıyla düşük gelirli esnaf, sanatkâr, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar için özel sosyal sigorta programları geliştirilecek. Bu çerçevede mikro sigorta programları oluşturulacak.
YENİ ÇALIŞMA MODELLERİ
Dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemi ile entegrasyonu için gerekli teknik ve hukuki altyapının hazırlanması hedefleniyor. Sosyal güvenlik uygulamalarının kısmi süreli çalışma gibi esnek çalışma modelleriyle uyumunun artırılması sağlanacak. Kısa çalışma evden çalışma ve hibrit çalışma gibi esnek çalışma biçimlerinin sosyal güvenlik sistemine entegrasyonu üzerine çalışmalar yürütüleceği iddia edildi.
EMEKLİ ÇALIŞACAK EMEKLİLİK YAŞI ARTACAK
Aylık bağlama sistemi, bireylerin istihdamda kalmasını teşvik edecek şekilde ve mali yük oluşturmayacak bir biçimde yeniden düzenlenecek. Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla beklenen yaşam süresindeki artışa paralel olarak emeklilik yaşı için otomatik ayarlama mekanizmaları geliştirilecek.
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