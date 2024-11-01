Emeklilik yaşının yükseltilmesi planlanıyor: Yeni yılda yeni düzenlemeler yolda!

MEVZUAT ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Çalışanların otomatik katılım sağladığı Bireysel Emeklilik Sistemi’nin, işveren katkısının da dahil olduğu bir ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülmesi planlanıyor. Ekonomim’in haberine göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından tamamlayıcı emeklilik sistemi modeli için BES Danışma Kurulu’yla istişare edilerek mevzuat çalışmalarına başlanacak. 25 yaş altı üniversite öğrencilerinin BES’e katılımını teşvik etmek, BES kesintilerini azaltmak ve fon çeşitliliğini artırmak da alınacak tedbirler arasında yer alıyor.