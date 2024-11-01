Emeklilik yaşının yükseltilmesi planlanıyor: Yeni yılda yeni düzenlemeler yolda!
Sosyal güvenlikte değişim için hazırlıklar başladı. Emeklilik yaşında yapılacak düzenlemelerle çalışma sürelerinin uzatılması ve aylık bağlama oranında düzenlemeler gündemde. Bunun yanı sıra Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülmesi de alınacak önlemler arasında.
EMEKLİLİK YAŞINDA DÜZENLEMELER YAPILACAK
2025 Cumhurbaşkanı Programı’nda sosyal güvenlikte reform çalışmalarının detaylarına yer verildi. Programa göre, aktüeryal dengeyi korumak amacıyla emeklilik yaşında değişiklikler yapılacak ve emekli olmadan çalışılacak sürenin uzatılmasına yönelik aylık bağlama oranlarında ayarlamalara gidilecek. Sosyal güvenlik sisteminin istatistik kapasitesinin artırılması da programda önemli bir madde olarak öne çıkıyor.
MEVZUAT ÇALIŞMALARI YAPILACAK
Çalışanların otomatik katılım sağladığı Bireysel Emeklilik Sistemi’nin, işveren katkısının da dahil olduğu bir ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülmesi planlanıyor. Ekonomim’in haberine göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından tamamlayıcı emeklilik sistemi modeli için BES Danışma Kurulu’yla istişare edilerek mevzuat çalışmalarına başlanacak. 25 yaş altı üniversite öğrencilerinin BES’e katılımını teşvik etmek, BES kesintilerini azaltmak ve fon çeşitliliğini artırmak da alınacak tedbirler arasında yer alıyor.
HUKUKİ ALTYAPI GÜÇLENECEK İDDİASI
Uzaktan çalışma, süreli çalışma gibi esnek çalışma modellerinin hukuki altyapısının güçlendirileceği iddia edildi. Cumhurbaşkanlığı Programı’nda, işe giriş ve çıkış süreçlerinde sadeleştirme sağlamak amacıyla bu modellerin mevzuatta ve uygulamada uyumunun artırılması hedefleniyor. Programda, evden çalışma gibi sayısal teknolojilere uyumlu mevzuat düzenlemeleri de yer aldı.
SOSYAL GÜVENLİK ANALİZLERİ
Sosyal güvenlik alanında uzun süreli istihdamı teşvik etmek amacıyla maliyet analiz çalışmaları yapılacak ve dünya uygulamaları incelenecek. Aktüeryal dengeyi güçlendirmek amacıyla düzenli izleme ve raporlama mekanizmalarının kurulması kurumlar arası ortak çalışmalara başlanacağı iddia edildi.
KAYITDIŞI İSTİHDAMA MÜDAHALE
Yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası oluşturulması, programda yer alan yeniliklerden biri. Ayrıca sürekli işgörmezlik ya da maluliyet gelirine sahip bireylerin yeniden işgücüne kazandırılması amacıyla mesleki rehabilitasyon uygulamaları ve kayıtdışı istihdamla mücadeleye yönelik veri analiz çalışmalarına hız verilecek.
İSTİHDAM TEŞVİKLERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK
Kadın, genç ve engellilere yönelik teşviklerin öncelik kazanması ve işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işlemlerini kolaylaştırmak için bilişim altyapısının iyileştirilmesi de plana eklendi. Tamamlayıcı sağlık sigortasının yaygınlaştırılması ve istihdam teşviklerinin gözden geçirilmesi, işgücü piyasasında sürdürülebilirliği artırmaya yönelik tedbirler arasında sıralandı.
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