Emeklilik yaşının yükseltilmesi planlanıyor: Yeni yılda yeni düzenlemeler yolda!

Emeklilik yaşının yükseltilmesi planlanıyor: Yeni yılda yeni düzenlemeler yolda!
cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2024 Cuma, 09:59
Emeklilik yaşının yükseltilmesi planlanıyor: Yeni yılda yeni düzenlemeler yolda!

Sosyal güvenlikte değişim için hazırlıklar başladı. Emeklilik yaşında yapılacak düzenlemelerle çalışma sürelerinin uzatılması ve aylık bağlama oranında düzenlemeler gündemde. Bunun yanı sıra Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülmesi de alınacak önlemler arasında.

Emeklilik yaşının yükseltilmesi planlanıyor: Yeni yılda yeni düzenlemeler yolda!

EMEKLİLİK YAŞINDA DÜZENLEMELER YAPILACAK

2025 Cumhurbaşkanı Programı’nda sosyal güvenlikte reform çalışmalarının detaylarına yer verildi. Programa göre, aktüeryal dengeyi korumak amacıyla emeklilik yaşında değişiklikler yapılacak ve emekli olmadan çalışılacak sürenin uzatılmasına yönelik aylık bağlama oranlarında ayarlamalara gidilecek. Sosyal güvenlik sisteminin istatistik kapasitesinin artırılması da programda önemli bir madde olarak öne çıkıyor.

Emeklilik yaşının yükseltilmesi planlanıyor: Yeni yılda yeni düzenlemeler yolda!

MEVZUAT ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Çalışanların otomatik katılım sağladığı Bireysel Emeklilik Sistemi’nin, işveren katkısının da dahil olduğu bir ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülmesi planlanıyor. Ekonomim’in haberine göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından tamamlayıcı emeklilik sistemi modeli için BES Danışma Kurulu’yla istişare edilerek mevzuat çalışmalarına başlanacak. 25 yaş altı üniversite öğrencilerinin BES’e katılımını teşvik etmek, BES kesintilerini azaltmak ve fon çeşitliliğini artırmak da alınacak tedbirler arasında yer alıyor.

Emeklilik yaşının yükseltilmesi planlanıyor: Yeni yılda yeni düzenlemeler yolda!

HUKUKİ ALTYAPI GÜÇLENECEK İDDİASI

Uzaktan çalışma, süreli çalışma gibi esnek çalışma modellerinin hukuki altyapısının güçlendirileceği iddia edildi. Cumhurbaşkanlığı Programı’nda, işe giriş ve çıkış süreçlerinde sadeleştirme sağlamak amacıyla bu modellerin mevzuatta ve uygulamada uyumunun artırılması hedefleniyor. Programda, evden çalışma gibi sayısal teknolojilere uyumlu mevzuat düzenlemeleri de yer aldı.

Emeklilik yaşının yükseltilmesi planlanıyor: Yeni yılda yeni düzenlemeler yolda!

SOSYAL GÜVENLİK ANALİZLERİ

Sosyal güvenlik alanında uzun süreli istihdamı teşvik etmek amacıyla maliyet analiz çalışmaları yapılacak ve dünya uygulamaları incelenecek. Aktüeryal dengeyi güçlendirmek amacıyla düzenli izleme ve raporlama mekanizmalarının kurulması kurumlar arası ortak çalışmalara başlanacağı iddia edildi.

Emeklilik yaşının yükseltilmesi planlanıyor: Yeni yılda yeni düzenlemeler yolda!

KAYITDIŞI İSTİHDAMA MÜDAHALE

Yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası oluşturulması, programda yer alan yeniliklerden biri. Ayrıca sürekli işgörmezlik ya da maluliyet gelirine sahip bireylerin yeniden işgücüne kazandırılması amacıyla mesleki rehabilitasyon uygulamaları ve kayıtdışı istihdamla mücadeleye yönelik veri analiz çalışmalarına hız verilecek.

Emeklilik yaşının yükseltilmesi planlanıyor: Yeni yılda yeni düzenlemeler yolda!

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Kadın, genç ve engellilere yönelik teşviklerin öncelik kazanması ve işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işlemlerini kolaylaştırmak için bilişim altyapısının iyileştirilmesi de plana eklendi. Tamamlayıcı sağlık sigortasının yaygınlaştırılması ve istihdam teşviklerinin gözden geçirilmesi, işgücü piyasasında sürdürülebilirliği artırmaya yönelik tedbirler arasında sıralandı.

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