Kadıköy Geçinemiyoruz Platformu'nun raporunda çarpıcı gerçek: Asgari ücretliye ev yok

03 Haziran 2022 Cuma, 16:03

Kadıköy Geçinemiyoruz Platformu'nun mayıs ayı raporunda çarpıcı veriler yer aldı. Platform üyesi Cihan Uyanık, Cumhuriyet.com.tr'ye demecinde, “Kadıköy’de şuan 4253 TL asgari ücret tutarının altında sadece 2 adet dairenin kalmış durumda. Kadıköy’de tam zamanlı çalışan bir asgari ücretlinin tek başına daire dahi tutması artık imkansız. Asgari ücretin altındaki bu iki ilandan biri Kot 2’de 1+1 65 m2’lik daire, diğeri ise 40m2 1+0 ve yaşamaya elverişsiz bir daire” dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından yayımlanan, "Asgari Ücret Gerçeği-2022" raporuna göre, Türkiye’de 10 milyon kişi asgari ücretle; 3 milyon 400 bin işçi asgari ücretin altında ve 1 milyon 700 bin işçi ise bin 500 liradan daha az ücretlere çalışıyor. Rapora göre, ülke çapında asgari ücret ve altında bir ücretle yaşamını sürdürmek zorunda olan işçilerin sayısı 6 milyon 300 bine tekabül ediyor.

Kadıköy Geçinemiyoruz Platformu üyesi Cihan Uyanık

KİRALARDAKİ ÖNLENEMEZ ARTIŞ

Araştırma yöntemi olarak ortalama kiradan çok ortalama ilan sayısını baz aldıklarını söyleyen Uyanık: “Toplam 815 ilanı baz alan rapora göre, nisan ayında 17 bin 432 TL olan ortalama kira, yüzde 9,3 oranında artarak 19 bin 060 TL’ye çıktı. 20 bin TL ve üstü ilanlar kapsam dışı bırakılarak inceleme yapıldığında dahi ortalama kira 12 bin 614 TL'yi buluyor. Bu oran nisan ayında 11 bin 732 TL’ydi” açıklamasında bulundu.

"5 BİN TL ALTINDA 10 ADET KİRALIK DAİRE VAR"

Nisan ayında 8 bin TL ve altındaki ilan sayısı 135 iken mayıs ayında yüzde 35 azalarak 88'e kadar gerilediğini belirten Uyanık, 5 bin TL ve altında sadece 10 adet kiralık daire ilanı bulunmakta olduğunu sözlerine ekledi. Uyanık ayrıca, “Bu tablo bir başka tehlikeyi işaret ediyor. Eğer önlem alınmazsa çok kısa bir sürede 8 bin TL altı ilan bulmak da olanaksız hale gelebilir. Bir kaç ay sonra bu fiyatlara artık 1+1 veya bodrum daire ancak bulabileceğiz. Bu gidişle sokakta yatacağız.” dedi.

SOSYAL KONUT İHTİYACI BÜYÜK

Uyanık sosyal konut ihtiyacına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Kısa vadeli acil çözüme ihtiyacımız var. Bu bağlamda, kiralara bir üst sınır getirilmeli, borçlar hukukunda çeşitli düzenlemeler yapılmalı ama tabi bunlar kısa vadeli çözümler ve sorunu topyekun çözmeyecektir, ancak kısa süreli de olsa bunlar rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Türkiye'de acil bir şekilde sosyal konut yapılması lazım.”

"NE YAPALIM, SOKAKTA MI YATALIM?"

Kadıköy Geçinemiyoruz Platformu geçen ay açıkladığı ilk raporun ardından barınma hakkının güvence altına alınması için mücadele çağrısı yaptı. 17 Mayıs’ta “Bu kiralarla yaşanmaz, N’apalım sokakta mı yatalım?” denilerek Kadıköy’de yapılan eylemin ardından 20 Mayıs’ta Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda kiracıların sorunlarını ve çözüm önerilerini konuştuğu bir forum düzenledi. Forumunda çıkan kararlarla birlikte, 29 Mayıs itibariyle, “Barınma temel insan hakkıdır!” başlıklı imza kampanyası başlatıldı. Kadıköy Geçinemiyoruz Platformu’nun konut sorununa dair çözüm önerileri de mayıs ayı raporunda yer aldı.

İlk olarak nisan ayında yayınlanan rapor, ülke çapında yaşanan konut krizinin Kadıköy’deki yansımalarını tüm açıklığıyla ortaya koymuştu. Aradan geçen bir ay içerisinde iktidarın açıkladığı, aylık 28 bin 556 TL’ye varan 2 milyon TL’lik konut finansman paketi ile 'yoksullar yerine hali hazırda konut alabilecek durumda olanların hedeflendiği' eleştirilerini de beraberinde getirdi. Üstelik aynı pakette inşaat şirketlerine 20 Milyar TL’lik bütçe ayrıldığının müjdesi verildi.