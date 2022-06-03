Son Dakika: Haziran ayı kira artış oranı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından haziran ayında kontrat yenileyecekler için kira artış oranı da belli oldu.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Haziran ayı kira artış oranları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Haziran ayı için yüzde 39,33 oldu.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE'de 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artış gerçekleşti.
KİRA ARTIŞI YAŞANACAK
TÜİK verileri baz alınarak hesaplanan kira artış oranına göre kira bedellerinde ciddi artışlar yaşanacak. Yüzde 39,33 olarak açıklana kira artış oranına göre 2000 TL kira ödemesi olan bir evin kirası 2787 TL'ye çıkacak.
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