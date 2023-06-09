Son dakika... DİSK'ten TÜİK önünde açıklama: Gelir eşitsizliğindeki adaletsizliğe isyan ediyoruz!

Son dakika... DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Açıklamada, "Gelir eşitsizliğindeki adaletsizliğe isyan ediyoruz" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2023 - 12:11
Son dakika... DİSK'ten TÜİK önünde açıklama: Gelir eşitsizliğindeki adaletsizliğe isyan ediyoruz!
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İstanbul Bölge Temsilciliği, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

TÜİK'in gerçeği yansıtmayan enflasyon rakamlarına tepki amacıyla yapılan açıklamada, "Gelir eşitsizliğindeki adaletsizliğe isyan ediyoruz" denildi.

NE OLMUŞTU?

DİSK, açıkladığı gerçeği yansıtmayan enflasyon verilerine tepki amacıyla bugün TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde açıklama yapacağını, şu ifadelerle duyurmuştu:

“TÜİK'in açıkladığı gerçek dışı enflasyon rakamlarıyla emekçilerin ekmeğiyle oynamasını protesto etmek, TÜİK'i hukuka uymaya, görevini yapmaya ve gerçekleri açıklamaya davet etmek amacıyla TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirilecektir.”


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