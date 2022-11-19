Kadınlara özel fon desteği

19 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Bu amaçla dün düzenlenen toplantıda konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ekonomik hayatta kadınların daha fazla değer yaratmasının önünü açacak, girişimlerini büyütmelerine, globale açılmalarına imkân verecek fonun, kadının toplumda hak ettiği yeri alması açısından kıymetli olduğunu vurguladı.

Arya GSYF kurucularından Ahu Serter de “Kadınların farkını gösterebilmesi için parayla olan ilişkilerini daha iyi hale getirmeleri gerekiyor. Böylelikle başarılı ile başarısız olanın farkına varabilelim” dedi.