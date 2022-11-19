Kadınlara özel fon desteği

Türkiye ile Ortadoğu-Kuzey Afrika bölgesinin (MENA) “ilk cinsiyet dengesi odaklı etki yatırımı”nı yapan “Arya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu”nun Arya Kadın Yatırım Platformu, İş Bankası ve Maxis işbirliğinde kurulduğu açıklandı. Fonun en az 10 milyon dolar büyüklüğe ulaşması hedefleniyor.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00
Kadınlara özel fon desteği
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Bu amaçla dün düzenlenen toplantıda konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ekonomik hayatta kadınların daha fazla değer yaratmasının önünü açacak, girişimlerini büyütmelerine, globale açılmalarına imkân verecek fonun, kadının toplumda hak ettiği yeri alması açısından kıymetli olduğunu vurguladı.

Arya GSYF kurucularından Ahu Serter de “Kadınların farkını gösterebilmesi için parayla olan ilişkilerini daha iyi hale getirmeleri gerekiyor. Böylelikle başarılı ile başarısız olanın farkına varabilelim” dedi. 


iş bankası Hakan Aran Kadın

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