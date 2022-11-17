Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'dan istifa kararı
Süper Lig ekibi Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı, Konyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada ayrılık imasında bulunmuştu. Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'nın istifa ettiği öğrenildi.
Süper Lig'in 14. haftasındaki Konyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu şehrin dinamiklerine affımı istediğimi duyurmak istiyorum” diyerek ayrılık sinyali veren Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı istifa kararı aldı.
Cumhuriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, Süper Lig'in ilk kadın kulüp başkanı Berna Gözbaşı, kulübü ekonomik anlamda daha fazla ayakta tutamayacağı gerekçesiyle istifa etti.
GÖZBAŞI AYRILIK İMASINDA BULUNMUŞTU
Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hepimiz, tüm Anadolu kulüplerinin çok zor günler yaşadığı bir dönem geçiriyoruz. Pandemi ve sonrasında ekonomik gelişmeler darboğaza soktu. Sağ olsun Onursal Başkanımız Mehmet Özhaseki her zaman hem şahsıma hem kulübe desteklerini esirgemedi, gecesini gündüzüne kattı. Büyük bir aşkla bağlı olduğum, 3 yılımı verdiğim Kayserisporumuz için desteklerini emeklerini esirgemeyen başta Özhaseki olmak üzere herkese, tüm camiamıza sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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